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Трамп этого точно не простит: что сотворил Путин

Путин поплатится за то, что перешел «красные линии» Трампа

сегодня, 11:08
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал свою встречу с Зеленским Владимиром в Ватикане. В заявлении, которое стало неожиданностью для многих, он положительно оценил действия украинского лидера, назвав его работу хорошей. В то же время Трамп не сдержал разочарования действиями кремлевского диктатора Владимира Путина, в частности, последним обстрелом Киева.

Трамп этого точно не простит: что сотворил Путин

Трамп и Путин

По мнению майора ВСУ Тараса Березовца, такое заявление знаковое — оно демонстрирует коррекцию дипломатической риторики США в отношении России. Военный аналитик предположил, что Путин, пытаясь затянуть мирные переговоры и склонить Трампа к выгодным Кремлем компромиссам, перешел личные "красные линии" американского политика.

"Для Трампа, как для человека с высоким уровнем эгоцентризма, абсолютно неприемлемо выглядеть смешным или стать объектом манипуляций со стороны других политиков. Он не раз демонстрировал жесткость по отношению к любому – независимо от должностей и статусов – если считал, что его оскорбили или не проявили достаточного уважения", – сказал Березовец.

По его словам, Путин фактически сам себя обыграл: он стремился навязать правила игры, но затянул процесс до того предела, где потерял даже минимальный кредит доверия. Теперь, уверен эксперт, Кремль рискует столкнуться с более жесткой позицией Вашингтона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что глава МИД РФ Сергей Лавров в письменном интервью бразильской O Globo широко и уверенно перечеркнул все заявления Белого дома об условиях хотя бы временного прекращения огня и всех надежд Дональда Трампа "скоро добиться хороших результатов".




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=RK5kPskxkFc
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