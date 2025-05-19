Трамп готовится позвонить Путину, а в Кремле говорят о нюансах

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Лиля Воробьева
Пока Трамп только собирается позвонить Путину и спросить его, что это было в Стамбуле и собирается ли он дальше "договаривать". В Москве уже говорят о вероятной подготовке к личной встрече президентов, но перед этим уже традиционно выставляют условия, ведь есть якобы много нюансов. Соответствующее заявление сделал спикер Путина Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в чем проблема переговоров Трампа и Путина . Эксзамминистра иностранных дел Лана Зеркаль назвала президента США Дональда Трампа плохим посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Как объясняет Зеркаль, Трамп не понимает ключевых вопросов украинцев.Лана Зеркаль в интервью Радио Свобода рассказала, в чем проблема переговоров Путина с Трампом, который выступает посредником и заявляет о желании закончить войну в Украине из-за переговоров с Зеленским и российским диктатором.
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