Трамп готовится позвонить Путину, а в Кремле говорят о нюансах

Пока Трамп только собирается позвонить Путину и спросить его, что это было в Стамбуле и собирается ли он дальше "договаривать". В Москве уже говорят о вероятной подготовке к личной встрече президентов, но перед этим уже традиционно выставляют условия, ведь есть якобы много нюансов. Соответствующее заявление сделал спикер Путина Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

"Встреча Путина и Трампа сейчас не готовится, но когда президенты сочтут необходимым, это будет сделано. Впереди достаточно кропотливая и, возможно, по каким-то направлениям продолжалась работа по урегулированию, связанная с большим количеством нюансов, которые нужно обсуждать. Российская сторона к этой работе готова",- заявил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в чем проблема переговоров Трампа и Путина . Эксзамминистра иностранных дел Лана Зеркаль назвала президента США Дональда Трампа плохим посредником в мирных переговорах между Украиной и Россией. Как объясняет Зеркаль, Трамп не понимает ключевых вопросов украинцев.

Лана Зеркаль в интервью Радио Свобода рассказала, в чем проблема переговоров Путина с Трампом, который выступает посредником и заявляет о желании закончить войну в Украине из-за переговоров с Зеленским и российским диктатором.

"Я не верю в то, что Трамп мог бы быть медиатором… вопросы такие, как язык и вера, а это ключевые вопросы этой бумажки, которая обсуждалась в 2022 году (Стамбульские переговоры 2022 года)… И для людей, которые не в курсе украинского дискурса, а Трамп не в курсе нашей исторической проблемы. Украине, и он не понимает, в чем проблема использования русского языка", — отметила Зеркаль.







