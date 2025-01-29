Трамп и Си договорятся: какое решение примут в отношении России

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Ткачик Олеся
В преддверии своей инаугурации в январе президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Несмотря на опасения некоторых аналитиков по поводу возможного обострения отношений между странами, действия Трампа свидетельствуют о стремлении к переговорам, отметил в эфире 24 канала доктор экономических наук Игорь Липсиц.
Дональд Трамп
В частности, он предположил, что американский лидер, вместо того чтобы наносить ущерб китайской экономике, может стремиться выстроить новую модель сосуществования, возможно даже распределить мир на две геополитические сферы влияния.
По мнению экономиста, важно обратить внимание на делегацию, которую Китай направил на инаугурацию Трампа. В США прибыл не просто посол, а одна из ключевых фигур в китайской иерархии – заместитель Си Цзиньпина. Это, как говорит Липсиц, свидетельствует о намерениях Пекина выстраивать сотрудничество с Вашингтоном.
Эксперт также спрогнозировал, что Россия может попасть в сферу влияния Китая. По его убеждению, Пекин вполне способен взять на себя контроль над Москвой.
Кроме того, Липсиц также предположил, что Трамп способен найти компромисс не только с Китаем, но и Саудовской Аравией. По всей вероятности, он уже предложил Эр-Рияду определенные преференции для инвестиций в США в обмен на снижение цен на нефть.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ заявили о том, что именно Запад якобы заинтересован в продолжении войны в Украине.
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