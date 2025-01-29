Трамп и Си договорятся: какое решение примут в отношении России

В преддверии своей инаугурации в январе президент США Дональд Трамп пообщался по телефону с лидером Китая Си Цзиньпином. Несмотря на опасения некоторых аналитиков по поводу возможного обострения отношений между странами, действия Трампа свидетельствуют о стремлении к переговорам, отметил в эфире 24 канала доктор экономических наук Игорь Липсиц.

Дональд Трамп

В частности, он предположил, что американский лидер, вместо того чтобы наносить ущерб китайской экономике, может стремиться выстроить новую модель сосуществования, возможно даже распределить мир на две геополитические сферы влияния.

По мнению экономиста, важно обратить внимание на делегацию, которую Китай направил на инаугурацию Трампа. В США прибыл не просто посол, а одна из ключевых фигур в китайской иерархии – заместитель Си Цзиньпина. Это, как говорит Липсиц, свидетельствует о намерениях Пекина выстраивать сотрудничество с Вашингтоном.

Эксперт также спрогнозировал, что Россия может попасть в сферу влияния Китая. По его убеждению, Пекин вполне способен взять на себя контроль над Москвой.

"Китай должен будет усмирить Путина и контролировать. Для Китая это привычное дело, он так контролировал Северный Вьетнам и до сих пор делает это в отношении своей муртады Северной Кореи. Будет еще добавлена Россия. Китай будет контролировать ее, чтобы она не мешала миру жить", – подчеркнул экономист.

Кроме того, Липсиц также предположил, что Трамп способен найти компромисс не только с Китаем, но и Саудовской Аравией. По всей вероятности, он уже предложил Эр-Рияду определенные преференции для инвестиций в США в обмен на снижение цен на нефть.

"Не думаю, что Трамп будет выкручивать кому-то руки. Это не та модель поведения, он все-таки бизнесмен, поэтому будет попытка найти компромисс по типу "ты мне – я тебе", — подытожил эксперт.

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