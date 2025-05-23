Авторы законопроекта о введении 500-процентных тарифов против покупателей российских товаров республиканец Линдси Грэм и демократ Блюменталь выпустили сообщение о том, что 80 сенаторов из 100 готовы поддержать их инициативу. Если Кремль на деле не продемонстрирует в ближайшее время намерение остановить войну, законопроект будет приведён в действие.

Трамп и Путин

Как говорит российский политтехнолог Аббас Галлямов, происходит всё это прямо сейчас — уже после заявления Дональда Трампа о том, что он новые санкции против России вводить не планирует. Предположить, что Грэм действует вопреки пожеланиям президента, тоже трудно, добавил россиянин.

Похоже, говорит Галлямов, что Трамп по-прежнему предпочитает играть роль "доброго полицейского", назначая в качестве "плохого" кого-нибудь другого. В случае с распределением обязанностей на международной арене — это Европа; в ситуации с самими США — Конгресс.

"Интересно будет посмотреть на лицо Путина, если санкции будут-таки введены, а Трамп разведёт руками: дескать, а я-то тут при чём, это не я, это они. Смешно, потому что Путин сам так сто раз дурачка включал: то суд у него независимый, то до прокурора дозвониться не может. Вот он и узнает с удивлением, что в эти игры может играть не только он", — отметил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что США хотят, чтобы РФ прекратила боевые действия в Украине. Но Путин выступает против этого, поскольку готовит летнее наступление на Украину. Он считает, что сможет захватить четыре области в их административных границах. В то же время диктатор выдал поручение организовать так называемые буферные зоны на границе с Украиной.



