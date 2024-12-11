Трамп может принять неожиданное решение: США, Китай и Европа разделят территорию РФ

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут чрезвычайно важны для мировой политики. Он подчеркнул, что избрание Дональда Трампа президентом США знаменует начало движения в новое будущее. В этот период возможны существенные изменения, в том числе в России.

Дональд Трамп

При этом, как отметил в эфире 24 канал политолог Николай Давидюк, Трамп действительно может применить альтернативные рычаги влияния, если российский президент Владимир Путин не согласится на предложенный США план завершения войны. Ранее Трамп заявлял, что работает над концепцией урегулирования конфликта в Украине.

"Если Путин будет вести себя бравадно и встретит предложения Трампа штыками, то избранный президент США будет не прочь присоединить китайцев", – предположил политолог.

По словам эксперта, 47-й президент США может договориться с китайским лидером Си Цзиньпином по совместному урегулированию ситуации в России. Такой подход может предполагать не конфронтацию между США и Китаем, а разделение российских территорий. Давидюк добавил, если Россия развалится через 2-3 месяца, это станет положительным сценарием для будущего мира.

"Вопрос в том, что захочет Китай. Он мог бы забрать южные территории России – маньчжурский регион во Владивосток. США – все, что примыкает к их территории. И что-то дать Европе. Пусть эстонцы управляют Россией – так будет восстановлена историческая справедливость", – подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, возникает вопрос о судьбе российского ядерного оружия. Однако эксперт считает, что США и Китай как ключевые игроки смогут обеспечить ядерную безопасность.

Эрдоган также демонстрирует влиятельность Турции, в частности, через сотрудничество с США и Израилем в борьбе против режима Башара Асада в Сирии. Это, по словам Давидюка, показало слабость Путина.

"Путин – пуст и слаб. Так же как и Асад, Янукович, Азаров и остальные бегущие в свое время. Так же будут бежать и нынешние власти из Грузии, которые обязательно присоединятся к клубу европейских стран", — подытожил политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, на какой сценарий заморозки войны может согласиться Путин.



