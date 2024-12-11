Трамп может принять неожиданное решение: США, Китай и Европа разделят территорию РФ

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Ткачик Олеся
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что ближайшие 2-3 месяца будут чрезвычайно важны для мировой политики. Он подчеркнул, что избрание Дональда Трампа президентом США знаменует начало движения в новое будущее. В этот период возможны существенные изменения, в том числе в России.
Дональд Трамп
При этом, как отметил в эфире 24 канал политолог Николай Давидюк, Трамп действительно может применить альтернативные рычаги влияния, если российский президент Владимир Путин не согласится на предложенный США план завершения войны. Ранее Трамп заявлял, что работает над концепцией урегулирования конфликта в Украине.
По словам эксперта, 47-й президент США может договориться с китайским лидером Си Цзиньпином по совместному урегулированию ситуации в России. Такой подход может предполагать не конфронтацию между США и Китаем, а разделение российских территорий. Давидюк добавил, если Россия развалится через 2-3 месяца, это станет положительным сценарием для будущего мира.
В то же время, по его словам, возникает вопрос о судьбе российского ядерного оружия. Однако эксперт считает, что США и Китай как ключевые игроки смогут обеспечить ядерную безопасность.
Эрдоган также демонстрирует влиятельность Турции, в частности, через сотрудничество с США и Израилем в борьбе против режима Башара Асада в Сирии. Это, по словам Давидюка, показало слабость Путина.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, на какой сценарий заморозки войны может согласиться Путин.
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