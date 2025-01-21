Трамп может свергнуть режим Путина без войны: достаточно задействовать один сценарий

Дональд Трамп способен экономически "обвалить" Россию и покончить с правлением Путина, пишет Time

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

По мнению аналитиков, новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет возможность повторить успех Рональда Рейгана, из-за экономического давления подтолкнувшего СССР к краху. Time пишет, что Трамп способен заставить Владимира Путина прекратить войну в Украине, не прибегая к прямым военным действиям.

Авторы статьи отмечают, что Трамп может отказаться от слабой экономической стратегии администрации Байдена, которая пока не дала должного эффекта. При этом, хотя раньше многие опасались, что Трамп мог бы заставить Украину согласиться на невыгодное мирное соглашение, ситуация изменилась после того, как он осознал реальную слабость российской экономики.

"Российская экономика находится на грани коллапса — Путин разрушает производительную экономику для финансирования военных операций", — отмечает Time.

Россия утратила значительную часть доходов от экспорта нефти и газа. Европа почти полностью отказалась от российского газа, а доход от нефти становится все менее стабильным. Как отмечают аналитики, доходы от нефти являются ключевой опорой российской экономики.

Трамп имеет возможность нанести сокрушительный удар по этой сфере. Его обещания снизить мировые цены на нефть и увеличить добычу в США на 3 миллиона баррелей в день могут сделать российский экспорт невыгодным. Кроме того, российские нефтяные месторождения в отдаленных северных регионах обладают высокой себестоимостью добычи, что ставит РФ в неравные условия по сравнению со странами Ближнего Востока.

"История уже доказала эффективность экономического давления на Россию. Крах СССР во времена "холодной войны" стал возможным благодаря неожиданному экономическому упадку, который интуитивно предсказал Рональд Рейган. Сейчас Трамп имеет все инструменты, чтобы повторить этот опыт", — резюмируют журналисты.

Time указывает, что решающие действия Трампа в сфере энергетики могут привести к коллапсу режима Путина и положить конец войне, продолжающейся в Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин снова послал сигнал Трампу . Президент России Владимир Путин в предвкушении возможных переговоров демонстрирует американскому президенту Дональду Трампу, что у Москвы хватает ресурсов для длительной конфронтации с Украиной и поддерживающим ее Западом. Об этом пишет The New York Times.

Глава Кремля отметил свое стремление продолжать защищать интересы России, как он их видит. В статье говорится, что Путин стремится зарекомендовать себя жестким переговорщиком и убежден в способности России выдержать давление экономических санкций и преодолеть Украину вместе с ее западными союзниками.