Президент США Дональд Трамп с 1 июля отменил санкции против Сирии, первые из которых были введены в 2004 году. В результате из "черных списков" был исключен экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ), бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов, следует из релиза Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC), передает The Moscow Times.

Трамп начинает снимать санкции с российских компаний – СМИ

"Я воспринимаю это решение как серьезный сигнал о заинтересованности руководства США – и лично президента Трампа – изменить характер отношений с нашей страной, – заявил Илюмжинов. — Рад встретиться с господином Трампом, поблагодарить его за вполне справедливое решение, а как дипломат и седьмой президент ФИДЕ — поделиться своим видением международного развития... и сыграть партию в шахматы! Good luck, Mr. President!".

Илюмжинова в 2015 году обвинили в поддержке режима президента Сирии Башара Асада. Тогда его активы на территории США были заморожены. Сам глава ФИДЕ назвал включение в список санкций неожиданным: "Я связываю это с тем, что веду очень активную международную деятельность. В частности, бывал в Северной Корее, Сирии, встречался с Башаром Асадом".

Под сирийскими санкциями находились и другие российские компании — принадлежащий Илюмжинову банк "Русский финансовый альянс" (лишили лицензии в 2016 году), Темпбанк (лишился лицензии в 2017 году), иранский "Мир Бизнес Банк", РФК-Банк, "Промсырьемпорт", "Рособоронэкспорт", "Глобальные концепции групп", Global Vision Group, "СТГ Логистик", "Маритайм Ассистанс" и другие.

Трамп оставил в силе санкции против бывшего президента страны Башара Асада, членов его семьи и сторонников его режима. В релизе OFAC говорится, что США стремятся к "стабильной, единой и мирной Сирии", которая не предоставляет убежища террористическим организациям и обеспечивает защиту прав религиозных и этнических меньшинств. Также президент Трамп поручил госсекретарю Марко Рубио пересмотреть статус Сирии как государства-спонсора терроризма.

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