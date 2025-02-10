Трамп «нагнул» Путина, у Пескова даже не хватило слов, чтобы на это отреагировать

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Президент США Дональд Трамп после первых недель в должности президента США начал высказывать более реалистичные позиции, а во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным мог занять более жесткую риторику, отметил в эфире "Эспрессо" эксперт-международник Александр Краев.
Дональд Трамп
Эксперт предположил, что разговор между Трампом и Путиным мог состояться, хотя вряд ли это был запланированный дипломатический шаг. Ведь еще во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что просто позвонит по телефону президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, и они обо всем договорятся. Однако, подчеркивает эксперт, после инаугурации его риторика стала более реалистичной – появились заявления, что ситуация сложнее, чем кажется, и что для начала переговоров может потребоваться не менее полугода.
Кроме того, Краев также обратил внимание на недавние события, которые могут свидетельствовать об активизации дипломатических контактов США с РФ, в частности, на факт визита российского федерального самолета в Вашингтон на один вечер.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о переговорах с Путиным.
Новости