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Трамп «нагнул» Путина, у Пескова даже не хватило слов, чтобы на это отреагировать

Трамп, вероятно, таки беседовал с Путиным и для диктатора разговор был настолько непрост, что в Кремле решили отмалчиваться

сегодня, 14:07
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Ткачик Олеся

Президент США Дональд Трамп после первых недель в должности президента США начал высказывать более реалистичные позиции, а во время телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным мог занять более жесткую риторику, отметил в эфире "Эспрессо" эксперт-международник Александр Краев.

Трамп «нагнул» Путина, у Пескова даже не хватило слов, чтобы на это отреагировать

Дональд Трамп

Эксперт предположил, что разговор между Трампом и Путиным мог состояться, хотя вряд ли это был запланированный дипломатический шаг. Ведь еще во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что просто позвонит по телефону президентам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину, и они обо всем договорятся. Однако, подчеркивает эксперт, после инаугурации его риторика стала более реалистичной – появились заявления, что ситуация сложнее, чем кажется, и что для начала переговоров может потребоваться не менее полугода.

Кроме того, Краев также обратил внимание на недавние события, которые могут свидетельствовать об активизации дипломатических контактов США с РФ, в частности, на факт визита российского федерального самолета в Вашингтон на один вечер.

"На самом деле мы увидели, что Трамп активизировался. И это меня подводит к мысли, что все-таки звонок Трампа к Путину мог состояться, но принес ли он те результаты, которые Кремль хотел, я убежден, что нет. Ведь дипломаты РФ – те, кто по любому минимальному успеху будут раздувать абсолютную победу". Поэтому, по моему мнению, он для Путина был неприятным, и Трамп все-таки занял более жесткую позицию, потому что иначе россияне не закрывали бы своих ртов, рассказывая об этом разговоре", — заметил Александр Краев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть заявление Трампа о переговорах с Путиным.




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Источник: https://espreso.tv/svit-rozmova-dlya-putina-mogla-buti-nepriemnoyu-kraev-pro-neodnoznachnu-informatsiyu-navkolo-telefonnogo-kontaktu-trampa-z-ochilnikom-kremlya
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