Трамп «поощрил» Путина к эскалации в Украине и захвату новых территорий: детали

С приходом Дональда Трампа к власти Украину могут ожидать сложные времена, подчеркнул в интервью "Главреду" военный эксперт Олег Жданов. Он призвал к осторожности и скептицизму в вопросе ожидания значительной поддержки со стороны Трампа.

Владимир Путин

Жданов напоминает, что в 2016 году Конгресс США, а не Трамп, принял решение о предоставлении оружия Украине. Президент лишь подписал соответствующий указ под давлением из-за процедуры импичмента. Эксперт отмечает, что Трамп давно поддерживает пророссийские позиции, и сейчас, судя по его заявлениям и действиям, ситуация не изменилась. Жданов считает, что Украина может столкнуться с усиленным давлением со стороны США, и Трамп действует так, будто уже в должности, хотя его инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Относительно заявлений Трампа о прекращении огня эксперт выражает сомнения в возможности обеспечения таких условий, поскольку США не имеют ресурсов для гарантий этого. Жданов обращает внимание на сообщение от The Washington Post о том, что Трамп, якобы, просил диктатора Владимира Путина избегать эскалации, однако Россия активизировала атаки на Украину, используя дроны-камикадзе и готовясь к массированным ракетным ударам.

"Путину глубоко наплевать на ммнение Трампа, что бы он ни говорил. Если, как написал The Washington Post, действительно был разговор Трампа и Путина и раздалась фраза о том, что за Россией останутся оккупированные территории Украины, то это будет стимул для Путина идти в наступление, потому что чем больше он захватит украинских территорий, тем больше ему достанется. И Трамп не даст нам Tomahawk в ответ на то, что Путин после его просьбы не эскалировать ситуацию сделал с точностью до наоборот", — подчеркнул Жданов.

Также эксперт отмечает внутриполитические изменения в Республиканской партии США, которая, по его словам, разделилась из-за влияния трампистов. Многие ветераны политики, включая сенаторов и конгрессменов, отказались от участия в последних выборах, аргументируя это расколом партии. В итоге Жданов заявляет, что в новых политических условиях США трудно надеяться на эффективные сдерживания действий Трампа, ведь в настоящее время у него значительно большая свобода действий, чем раньше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп выбрал на должность главы Пентагона комментатора новостей.



