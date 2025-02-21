Трамп «прогибает» Украину на капитуляцию: этому есть одна причина

Американский президент Дональд Трамп не умеет играть в стратегические решения ни в бизнесе, ни в политике, отметил эксперт по международной политике Максим Несвитайлов. Результат либо достигается быстро, либо вообще не достигается.

Дональд Трамп

Сейчас Трамп хочет быстрого завершения войны, а этого можно добиться лишь двумя способами – "прогнуть" Россию или Украину.

"Что, по мнению Трампа, сделать легче? Прогнуть Украину. Что он и пробует сделать. Очевидно, что детали и какие-то принципы его не особенно интересуют. Он даже Кита Келлога за борт переговорного процесса с Россией выбросил, заменив его Стивом Виткоффом, потому что он не нравится другу Путину Малафееву", – говорит Несвитайлов.

По его словам, Трамп сейчас давит на Украину, чтобы она быстро пошла на компромиссы, и при этом задабривает Путина, чтобы он не соскочил с переговорного трека. Именно этим, говорит эксперт, объясняются все нападения со стороны его команды на Украину.

В этой ситуации эксперт советует на государственном уровне не атаковать Трампа, не винить его.

"Да, можно не соглашаться, высказывать свою позицию, но кейс по сравнению рейтингов Зеленского и Трампа был ошибочным. Его его очень хрупкое, он такие вещи воспринимает как личное оскорбление и идет на конфронтацию", — говорит Несвитайлов.

По его словам, у нас сейчас есть трек с соглашением по недрам, он пока сыр и плох, но это наш шанс переломить ситуацию. Следует демонстрировать готовность продолжать над ним работать и надеяться, что это сработает, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп и Путин объединились.



