Трамп «прогибает» Украину на капитуляцию: этому есть одна причина

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Ткачик Олеся
Американский президент Дональд Трамп не умеет играть в стратегические решения ни в бизнесе, ни в политике, отметил эксперт по международной политике Максим Несвитайлов. Результат либо достигается быстро, либо вообще не достигается.
Дональд Трамп
Сейчас Трамп хочет быстрого завершения войны, а этого можно добиться лишь двумя способами – "прогнуть" Россию или Украину.
По его словам, Трамп сейчас давит на Украину, чтобы она быстро пошла на компромиссы, и при этом задабривает Путина, чтобы он не соскочил с переговорного трека. Именно этим, говорит эксперт, объясняются все нападения со стороны его команды на Украину.
В этой ситуации эксперт советует на государственном уровне не атаковать Трампа, не винить его.
По его словам, у нас сейчас есть трек с соглашением по недрам, он пока сыр и плох, но это наш шанс переломить ситуацию. Следует демонстрировать готовность продолжать над ним работать и надеяться, что это сработает, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , почему Трамп и Путин объединились.
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