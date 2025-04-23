Российское правительство предусматривает значительное снижение цен на нефть до самых низких показателей за последние несколько десятилетий, что может стать серьезным вызовом для экономики, ослабленной международными санкциями. Как отмечает Newsweek, такая ситуация открывает президенту США Дональду Трампу возможность усилить давление на Владимира Путина.

Владимир Путин. Фото: УНИАН

По словам берлинского энергетического эксперта Томаса О'Доннелла, снижение стоимости нефти Urals ограничит финансовые возможности Москвы, однако само по себе не заставит ее прекратить военную агрессию.

На фоне недовольства Трампа медленным ходом мирных переговоров по Украине, экономические рычаги — в частности, дополнительные санкции на ключевой экспортный товар РФ — могут стать альтернативным инструментом влияния. Аналитики рассматривают возможность введения ограничений на поставку нефти через порты Усть-Луга, Приморск и Новороссийск.

О'Доннелл считает, что украинской стороне следует разрешить точечные удары беспилотниками или ракетами по инфраструктуре, обеспечивающей нефтяной экспорт РФ. Это может стать очень болезненным ударом для Кремля в условиях глобального избытка нефти и снижения спроса.

"Остановка деятельности этих портов будет означать потерю до 75% морского экспорта нефти Россией, что потенциально сократит ее бюджетные доходы на 15%", — заявил аналитик.

Даже если Трамп не намеревался применять нефтяное оружие против Путина, желание снизить цены на нефть может стать его главным аргументом в геополитическом диалоге с Россией.

В докладе, подготовленном Центром внешней политики Лондонской школы экономики, отмечается, что Россия в значительной степени полагается на нестабильные доходы от нефти для финансирования войны, а ее экономика очень уязвима к колебаниям цен на энергоносители.

"Комментарии" уже писали , что, как заявил глава Госдумы страны-агрессора Вячеслав Володин, диктатор Владимир Путин является главным национальным преимуществом России. По его словам, экономическая модель, которую он создал, якобы показала свою эффективность и превратила экономику РФ в одну из самых быстрорастущих.