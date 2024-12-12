Россия постепенно проигрывает в набирающей обороты экономической войне и сталкивается с вызовами, ставящими под сомнение ее способность удерживать текущий курс. Как сообщает The Telegraph, ситуация в российской экономике сейчас напоминает Германию 1917: нехватку квалифицированных кадров, логистические трудности, масштабные расходы на войну и международные блокады.

Владимир Путин

Издание отмечает, что за последние два года экспортные доходы России упали вдвое. Если в 2022 году ежедневная прибыль от энергоносителей достигала 1,2 миллиарда долларов, то теперь она составляет около 600 миллионов.

Центральный банк вынужден повышать учетную ставку до рекордных 21%, что негативно влияет на бизнес и финансовую систему. По словам главы "Сбербанка" Германа Грефа, такая политика может привести к массовым банкротствам компаний, в том числе и оборонных предприятий.

Критической остается ситуация на нефтяном рынке. Санкции стран G7 и рост добычи нефти в других регионах заставили Россию продавать нефть марки Urals с существенным дисконтом, который стоит Кремлю около 75 миллионов долларов в день.

Из-за санкций ограничен доступ к западным технологиям, в частности чипов, которые невозможно заменить даже при поддержке Китая. Между тем сотни тысяч молодых и квалифицированных специалистов покинули страну.

На международной арене позиции России также слабеют. Падение режима Башара Асада в Сирии нанесло удар по российскому влиянию на Ближнем Востоке. Турция постепенно укрепляет свои позиции в регионе, а Кремль вынужден искать способы переговоров с позиции слабости.

Аналитики отмечают, что администрация Дональда Трампа, несмотря на публичную риторику, ввела рекордное количество санкций против России. Если Трамп вернется к власти, он может выдвинуть жесткие ультиматумы, как Москве, так и Киеву. В случае отказа России прекратить войну США могут усилить экономическое давление.

По мнению экспертов, будущие нефтяные ценовые войны, финансовая нестабильность и санкционное давление могут загнать российскую экономику в тупик, что приблизит ее к состоянию, предшествовавшему краху СССР.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин отверг предложение Трампа по переговорам о мире.



