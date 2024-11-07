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Трамп уже начал обваливать экономику РФ: в Кремле паникуют

В РФ делают вид, что они рады избранию Трампа, хотя на самом деле это не так, ведь есть страх, что он обрушит экономику страны-агрессора

сегодня, 15:30
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Ткачик Олеся

В России пытаются изобразить эйфорию в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США, говорит российский политический аналитик Ольга Курносова.

Трамп уже начал обваливать экономику РФ: в Кремле паникуют

Дональд Трамп

По ее словам, все эти "радости" по поводу избрания Трампа являются театральной постановкой. Курносова отмечает, что на самом деле никто в Кремле не понимает, чего можно ожидать от Трампа, ведь он непредсказуемый человек.

"И ничто ему не помешает и более жесткие меры предпринимать. Я напоминаю, еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что санкции плохо работают, но если обвалить цены на нефть, тогда у Москвы будут проблемы с бюджетом на войну", — отметила Курносова.

При этом аналитик обратила внимание на то, что сразу после избрания Трампа доллар пошел вверх, а цены на нефть пошли вниз.

"То есть он еще даже не начал принимать какие-либо меры, а цены на нефть уже падают", — добавила эксперт.

Кроме того, Курносова подчеркнула, что если цены на нефть опустятся ниже 60 долларов за баррель, то у кремлевского диктатора Владимира Путина не останется денег на войну, и ситуация может резко измениться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть мнение по поводу того, что Трамп в должности президента снимит все ограничения, в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет.




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Источник: https://uatv.ua/uk/ejforiya-v-moskvi-cherez-peremogu-trampa-na-prezydentskyh-vyborah-u-ssha-ye-lyshe-teatralnoyu-postanovkoyu-kurnosova/
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