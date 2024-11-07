Трамп уже начал обваливать экономику РФ: в Кремле паникуют

В России пытаются изобразить эйфорию в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США, говорит российский политический аналитик Ольга Курносова.

Дональд Трамп

По ее словам, все эти "радости" по поводу избрания Трампа являются театральной постановкой. Курносова отмечает, что на самом деле никто в Кремле не понимает, чего можно ожидать от Трампа, ведь он непредсказуемый человек.

"И ничто ему не помешает и более жесткие меры предпринимать. Я напоминаю, еще во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп говорил, что санкции плохо работают, но если обвалить цены на нефть, тогда у Москвы будут проблемы с бюджетом на войну", — отметила Курносова.

При этом аналитик обратила внимание на то, что сразу после избрания Трампа доллар пошел вверх, а цены на нефть пошли вниз.

"То есть он еще даже не начал принимать какие-либо меры, а цены на нефть уже падают", — добавила эксперт.

Кроме того, Курносова подчеркнула, что если цены на нефть опустятся ниже 60 долларов за баррель, то у кремлевского диктатора Владимира Путина не останется денег на войну, и ситуация может резко измениться.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что есть мнение по поводу того, что Трамп в должности президента снимит все ограничения, в том числе на экспорт нефти и газа из США и Канады, которые наложил Джо Байден, когда пришел к власти. Поэтому Россия и Иран могли более или менее спокойно торговать своей нефтью. Теперь лавочка закрывается. То есть проблемы в экономике в этих странах пойдут косяками. Цена менее 50 долларов – это уже клиническая смерть российской экономики на несколько лет.



