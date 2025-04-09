Трамп уже точно знает, как добить режим Путина: ситуация для России станет критической

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Клименко Елена
Ни для кого не секрет, что Россия регулярно превышала установленные лимиты на добычу нефти, продавая ее по сниженным ценам, что приводило к минимальным доходам. По результатам новых договоренностей, все участники рынка обязались увеличить объемы производства, объяснил политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в интервью 24 Каналу.
Фото: из открытых источников
По словам эксперта, текущие условия значительно усложняют экономическую ситуацию России. Несмотря на усилия президента Путина, цена на нефть снизилась до уровня ниже $50 за баррель, что делает ее продажу убыточной.
Это также является дополнительным санкционным механизмом, усиливающим давление на Кремль. По его словам, Путин уже потерял сотни миллиардов долларов, и если цена на нефть останется низкой, 2026 может стать критическим для российской экономики. Он также напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп обещал снизить цены до $40.
Он также добавил, что Россия не может рассчитывать на значительную поддержку Китая, поскольку Пекин действует исключительно в своих интересах и сосредоточен на решении собственных проблем. Поэтому ситуация для России становится все более критичной.
Как уже писали "Комментарии", администрация Дональда Трампа, похоже, пытается ослабить связи между Москвой и Пекином. Однако такая стратегия может обернуться серьезными геополитическими рисками, считает политолог Валентин Гладких.
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