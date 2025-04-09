Трамп уже точно знает, как добить режим Путина: ситуация для России станет критической

Ни для кого не секрет, что Россия регулярно превышала установленные лимиты на добычу нефти, продавая ее по сниженным ценам, что приводило к минимальным доходам. По результатам новых договоренностей, все участники рынка обязались увеличить объемы производства, объяснил политический эксперт и доктор философии Андрей Городницкий в интервью 24 Каналу.

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По словам эксперта, текущие условия значительно усложняют экономическую ситуацию России. Несмотря на усилия президента Путина, цена на нефть снизилась до уровня ниже $50 за баррель, что делает ее продажу убыточной.

"России фактически придется закрывать все нефтяные скважины и консервировать их. Если такая цена будет держаться в течение месяца, это станет катастрофическим для России. Уже сейчас многие компании работают с убытками и вынуждены закрываться", — отметил Городницкий.

Это также является дополнительным санкционным механизмом, усиливающим давление на Кремль. По его словам, Путин уже потерял сотни миллиардов долларов, и если цена на нефть останется низкой, 2026 может стать критическим для российской экономики. Он также напомнил, что бывший президент США Дональд Трамп обещал снизить цены до $40.

"Это сильно ослабляет Путина, и он уже имеет ограниченное количество вариантов. Затрачивая 150 миллиардов на войну, он может одномоментно потерять эти средства. Это сделает для него невозможным продолжение боевых действий", — пояснил Городницкий.

Он также добавил, что Россия не может рассчитывать на значительную поддержку Китая, поскольку Пекин действует исключительно в своих интересах и сосредоточен на решении собственных проблем. Поэтому ситуация для России становится все более критичной.

Как уже писали "Комментарии", администрация Дональда Трампа, похоже, пытается ослабить связи между Москвой и Пекином. Однако такая стратегия может обернуться серьезными геополитическими рисками, считает политолог Валентин Гладких.