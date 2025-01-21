Трамп вынужден будет идти на компромиссы с Путиным: когда договорятся о мире

Президенту Дональду Трампу придется идти на диалог с Россией и решать вопросы войны против Украины, об этом в эфире 24 канала сказал политолог Дмитрий Шеренговский. Однако возникает вопрос: когда и как удастся посадить стороны за стол переговоров.

Владимир Путин

По его словам, когда президент Владимир Зеленский встречался во Франции с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, он показал желание сесть за стол переговоров и пойти на конструктивные решения. При этом Зеленский ясно понимает, что придется говорить и принимать сложные решения, впрочем, страна к этому готова.

При этом политолог напомнил, что Трамп уже заявлял о готовности Зеленского к переговорам, и теперь вопрос только кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

"В то же время, мы уже слышали заявления, что Владимир Путин готов говорить только на условиях капитуляции Украины. Это исходная позиция, с которой придется начинать диалог. По предварительным словам Трампа, мы видим, что вариант капитуляции Украины не рассматривается, но в то же время быстрой стратегии для разрешения конфликта пока нет", — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, чтобы сформировать четкую стратегию, нужно время. Эксперт предположил, что сначала будут проходить предварительные разговоры и попытки сблизить позиции. Однако процесс достижения согласия между сторонами потребует гораздо больше времени.

То есть, говорит Шеренговский, этот процесс точно не будет столь быстрым, как об этом заявлялось в США в начале.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что скорые переговоры о мире могут быть завершены только если Украина согласится на капитуляцию.



