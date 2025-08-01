Российский лидер Владимир Путин считает, что все разочарования, возникающие в ходе переговоров являются следствием чрезмерных ожиданий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Что касается каких-то разочарований со стороны кого бы то ни было, то все разочарования возникают из-за чрезмерных ожиданий. Это известное общее правило", – заявил Путин.

Это заявление он сделал во время неформальной встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме. Оба диктатора посетили остров уже не впервые: подобные визиты проходили в 2019, 2023 и 2024 годах.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.

Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп подверг резкой критике действия Кремля.



"То, что делает Россия – отвратительно", – сказал Трамп.

Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны умерить Путина, но США все равно намерены их применить.

"Мы собираемся ввести санкции – не знаю, беспокоят ли его санкции. Они знают о санкциях. Я знаю больше о санкциях и тарифах. Не знаю, будет ли это иметь эффект, но мы это сделаем", – высказался президент США.

Президент США Дональд Трамп дал Путину до середины следующей недели, чтобы продемонстрировать готовность прекратить войну против Украины. В четверг, если ничего не изменится, США должны ввести первый этап санкций в отношении нефти.