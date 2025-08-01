Трамп заявил, что разочарован Путиным: глава Кремля ему ответил

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Лиля Воробьева
Российский лидер Владимир Путин считает, что все разочарования, возникающие в ходе переговоров являются следствием чрезмерных ожиданий. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на российские пропагандистские СМИ.
Владимир Путин (фото из открытых источников)
Это заявление он сделал во время неформальной встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко на Валааме. Оба диктатора посетили остров уже не впервые: подобные визиты проходили в 2019, 2023 и 2024 годах.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Президент США Дональд Трамп пригрозил российскому диктатору Владимиру Путину санкциями, если до 8 августа не будет достигнуто соглашение о завершении войны. Свое заявление Трамп сделал во время брифинга в Овальном кабинете.
Реагируя на последствия массированного удара российских войск по Киеву в ночь на 31 июля, Дональд Трамп подверг резкой критике действия Кремля.
Трамп также отметил, что пока не уверен, что санкции способны умерить Путина, но США все равно намерены их применить.