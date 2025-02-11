Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет заключить соглашение с Украиной, потому что драгоценные украинские ресурсы могут стать российскими. На эти заявления отреагировали в Кремле, где оценили возможность того, что Украина может стать частью России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Дональда Трампа о возможности РФ захватить Украину.

"Любое явление происходит с вероятностью 50%: или да, или нет", — сказал Песков.

Далее спикер Кремля повторил нарративы Москвы, что якобы многие украинцы хотели бы быть частью РФ, однако сделал оговорку.

"Значительная часть Украины хочет стать Украиной... Россией", — сказал Песков и добавил, что "она стала Россией, это факт".

Напомним, что Дональд Трамп в интервью NY Post заявил о возможности заключить соглашение с Украиной, при которой США получат доступ к редкоземельным металлам и другим полезным ископаемым. По его словам, украинские земли богаты ресурсами, однако они могут стать российскими. Трамп отметил, что Украина фактически согласилась на соглашение, по которому США может получить эквивалент редких металлов на 500 миллиардов в обмен на американскую помощь.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выступили с новым заявлением о мирных переговорах по окончании войны в Украине. По словам Пескова, Моква якобы готова к диалогу.

Также "Комментарии" писали о том, что российский диктатор Владимир Путин послал сигнал президенту США Дональду Трампу. Украина ждет реакции американского лидера.