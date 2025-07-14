Трамп заявил о поставках оружия Украине: реакция Кремля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществить поставки оружия Украине, в частности "Patriot, которые им очень нужны". На эти заявления отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков заявив, что Россия исходит из того, что США и дальше продолжают поставки американского вооружения Украине.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Трампа о поставках оружия Украине. По словам Пескова, несмотря на различные заявления по поводу остановки поставок, американское вооружение и дальше поступает в Украину и используется украинскими силами против россиян.

"Было много слов сказано о дороговизне и так далее, теперь вроде бы получается, что эти поставки будут оплачивать со стороны Европы. Что-то будут оплачивать, что-то не будут, но фактом остается то, что поставки вооружений, амуниции, военной техники Соединенных Штатов продолжались и продолжаются в Украине", — сказал Песков.

Дональд Трамп 14 июля должен выступить со специальным заявлением о войне России против Украины. За день до выступления президент США раскритиковал Путина и заявил о возможности отправить Украине оружие.

"Мы пришлем Patriot, которые им очень нужны, потому что Путин действительно удивил многих людей. Он хорошо говорит, а потом вечером всех бомбит. Но здесь есть небольшая проблема. Мне это не нравится", – сказал Трамп.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о чем Трамп объявит в специальной речи о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Путин сделал предупреждение Трампу. В Украине отреагировали.