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Slava Kot
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут осуществить поставки оружия Украине, в частности "Patriot, которые им очень нужны". На эти заявления отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков заявив, что Россия исходит из того, что США и дальше продолжают поставки американского вооружения Украине.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал слова Трампа о поставках оружия Украине. По словам Пескова, несмотря на различные заявления по поводу остановки поставок, американское вооружение и дальше поступает в Украину и используется украинскими силами против россиян.
Дональд Трамп 14 июля должен выступить со специальным заявлением о войне России против Украины. За день до выступления президент США раскритиковал Путина и заявил о возможности отправить Украине оружие.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм рассказал о чем Трамп объявит в специальной речи о войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Путин сделал предупреждение Трампу. В Украине отреагировали.