Трамп заявил о поставках оружия Украине: реакция Медведева

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что к словам президента США Дональда Трампа "никак" не стоит относиться, а России нужно продолжать войну против Украины. Таким образом, представитель Путина отреагировал на заявление Трампа о возобновлении поставок оружия Украине.

Дмитрий Медведев. Фото из открытых источников

Дмитрий Медведев в своих соцсетях прокомментировал решение Трампа по поставкам оружия Украине.

"Американец снова катается на своих любимых политических качелях. "Я доволен разговором с Путиным". "Я разочарован разговором с Путиным". "Мы не поставляем новое оружие Украине". "Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны"", — пишет Медведев.

По его словам, несмотря на заявления президента США, России следует продолжать войну против Украины и добиться всех поставленных Путиным целей.

"Как нам к этому относиться? Так же, как и раньше. Как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на победу", — добавил Медведев.

Напомним, что Пентагон в очередной раз за каденцию Трампа остановил поставки вооружения в Украину, которое было договорено при президентстве Байдена. В Минобороны США объяснили такое решение аудитом оружия для определения запасов. Через несколько дней после телефонного разговора с Зеленским, Трамп сообщил, что США должны предоставить Украине больше оружия для защиты, однако не указал на конкретные условия передачи вооружения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент Джей Ди Вэнс ответил на критику Медведева по поводу атаки США.

Также "Комментарии" писали, что Медведев пригрозил генсеку НАТО Марку Рютте ссылкой в Сибирь.