Дональд Трамп —
это последняя возможность для режима кремлевского диктатора Владимира Путина соскочить
с наклонной, по которой он скользит вниз, считает российский оппозиционный
политтехнолог Аббас Галлямов.
Дональд Трамп
"Этот шанс послан
ему то ли алтайскими шаманами, то ли страстной молитвой патриарха Кирилла — не
важно; важно, что другого такого, скорее всего, не будет. В Америке случилось
буквально чудо: к власти пришёл человек, который не настроен по отношению к
путинской России негативно, не хочет её разгромить, более того — он даже готов
учесть некоторые её пожелания. Если сейчас его отвергнуть, если с ним
поссориться, то дальше — только вниз, в направлении пропасти", — говорит
Галлямов.
По его словам,
дело в том, что Трамп человек злобный и закусившись может начать мстить. Россиянин
уверен, что в отличие от Джо Байдена он действительно способен завалить Украину
оружием.
"Байдену мешали
республиканцы, а кто будет мешать Трампу? Демократы? Нет, увеличение поставок
оружия они поддержат. Это будет то, что называется "bipartisan consensus" —
"двухпартийный консенсус" — мечта любого американского политика. А цены на
нефть? У Трампа есть все инструменты для того, чтобы их уронить, и что тогда?
Тогда судьба СССР, у которого тоже всё было хорошо, пока он вдруг не
обанкротился", — подчеркнул россиянин.
Он уверен, что российским
властям не стоит надеяться, что встав в позу, они добьются от Трампа большего.
Келлог, назначенный новым американским президентом урегулировать
российско-украинский конфликт, уже объявил о своей приверженности формуле "Мир
через силу". Трамп публично с ним согласился.
"Гордыня уже
направила российского президента по пути, который ведёт к катастрофе. Если
гордыня не позволит ему сейчас с этого пути свернуть, то в конце концов он
доведёт страну до той же точки, до которой дошёл когда-то недалёкий Николай
Романов", — подытожил Галлямов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, что Трамп брезгует Путиным и не сядет с ним за стол переговоров.
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