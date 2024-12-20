Трампа Путину послали шаманы: как он может спасти РФ от судьбы СССР

Дональд Трамп — это последняя возможность для режима кремлевского диктатора Владимира Путина соскочить с наклонной, по которой он скользит вниз, считает российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов.

Дональд Трамп

"Этот шанс послан ему то ли алтайскими шаманами, то ли страстной молитвой патриарха Кирилла — не важно; важно, что другого такого, скорее всего, не будет. В Америке случилось буквально чудо: к власти пришёл человек, который не настроен по отношению к путинской России негативно, не хочет её разгромить, более того — он даже готов учесть некоторые её пожелания. Если сейчас его отвергнуть, если с ним поссориться, то дальше — только вниз, в направлении пропасти", — говорит Галлямов.

По его словам, дело в том, что Трамп человек злобный и закусившись может начать мстить. Россиянин уверен, что в отличие от Джо Байдена он действительно способен завалить Украину оружием.

"Байдену мешали республиканцы, а кто будет мешать Трампу? Демократы? Нет, увеличение поставок оружия они поддержат. Это будет то, что называется "bipartisan consensus" — "двухпартийный консенсус" — мечта любого американского политика. А цены на нефть? У Трампа есть все инструменты для того, чтобы их уронить, и что тогда? Тогда судьба СССР, у которого тоже всё было хорошо, пока он вдруг не обанкротился", — подчеркнул россиянин.

Он уверен, что российским властям не стоит надеяться, что встав в позу, они добьются от Трампа большего. Келлог, назначенный новым американским президентом урегулировать российско-украинский конфликт, уже объявил о своей приверженности формуле "Мир через силу". Трамп публично с ним согласился.

"Гордыня уже направила российского президента по пути, который ведёт к катастрофе. Если гордыня не позволит ему сейчас с этого пути свернуть, то в конце концов он доведёт страну до той же точки, до которой дошёл когда-то недалёкий Николай Романов", — подытожил Галлямов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Трамп брезгует Путиным и не сядет с ним за стол переговоров.



