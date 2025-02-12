Трампа сначала поговорил с Путиным: Кремль рассказал о чем они договорились

Разговор Путина с Трампом таки проходил 12 февраля. Это подтвердил представитель президента России Дмитрий Песков. Его слова цитируют русские СМИ.

Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из открытых источников)

"Совсем недавно завершился телефонный разговор Путина и Трампа. Это был довольно продолжительный телефонный разговор. Он длился почти полтора часа. Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент США заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности", — говорится в сообщении.

Главные тезисы разговора двух политиков по версии Кремля:

-Путин упомянул об устранении первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное перемирие может быть достигнуто из-за мирных переговоров.

— Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять американских чиновников, представляющих взаимный интерес.

— Путин обсудил с Трампом вопросы, связанные с Ираном.

Следует отметить, что заявления о разговоре Трампа и Путина опубликовали практически в одно время. Президент США Дональд Трамп 12 февраля провел телефонный разговор с российским правителем Владимиром Путиным. Об этом сообщает CNN.

Доверенный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Виткофф 11 февраля прибыл в Москву, чтобы забрать гражданина США Марка Фогеля, который провел более трех лет за решеткой по обвинению в хранении наркотиков. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц в соцсети X.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что

В заявлении советника Дональда Трампа Майкла Волца отмечается, что Виткофф выполнил поручение президента США и доставил Фогеля на своем самолете в рамках обмена.

