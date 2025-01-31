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Транзит нефти РФ теперь на паузе: куда попали ВСУ

Bloomberg пишет о том, что из-за атаки дронов приостановился транзит нефти в российском порту Усть-Луга

сегодня, 07:30
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Кравцев Сергей

Транзит нефти через российский порт Усть-Луга на Балтийском море, похоже, приостановился из-за успешного удара беспилотника по насосной станции. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на источники.

Транзит нефти РФ теперь на паузе: куда попали ВСУ

Порт Усть-Луга. Фото: из открытых источников

Собеседник издания, знакомый с поставками, сообщил, что 29 января транзит нефти в Усть-Луге упал до нуля, однако не объяснил причину. Данные о судоходстве, с которыми ознакомилось агентство Bloomberg, свидетельствуют, что танкер вышел из порта рано в среду, и после этого наблюдается разрыв в сигналах судна. Хотя, как пишет издание, бывают периоды, когда танкеры простаивают без загрузок топливом.

По данным издания, в случае подтверждения в результате атаки трубопроводной системы, которая питает Усть-Лугу, то это создаст значительную угрозу поставок на мировой нефтяной рынок.

Агентство отмечает, что в прошлом году порт обрабатывал около 650 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 20% от общего объема российских морских потоков. Bloomberg также указывает: есть вероятность того, что в хранилищах Усть-Луги есть баррели, которые можно загрузить, чтобы смягчить влияние любого сокращения поставок.

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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-30/oil-flow-through-russia-s-ust-luga-appears-to-pause-after-drones?embedded-checkout=true
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