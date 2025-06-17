"Третья мировая уже началась": генерал РФ обратился к Путину с просьбой

Генерал российской оккупационной армии и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов призвал российского диктатора Владимира Путина увеличить армию РФ на миллион человек. Чеченский командир считает, что России нужно готовиться к третьей мировой войне, которая, по его мнению, уже началась.

Генерал РФ Апти Алаудинов. Фото из открытых источников

Апти Алаудинов отреагировал на войну на Ближнем Востоке, где Израиль начал военную операцию против Ирана, нанеся удары по объектам возможного производства ядерного оружия. Командир спецназа "Ахмат" обратился к Путину с призывом усилить армию РФ из-за атаки на Иран.

"В России нужно объявлять массовую мобилизацию и призывать в армию как минимум 500 тысяч, а лучше один миллион людей. Нам нужно их начать готовить к тому факту, что война уже началась, и мы уже знаем, что это происходит – третья мировая война. Но она уже приобрела новый поворот и новый импульс", — сказал Алаудинов.

Российский генерал призвал объединиться, чтобы Запад не уничтожил ядерное оружие в РФ, как это произошло в Иране.

"И чтобы никто не смел играть с нами так, как они играли со всеми другими странами, а теперь и с Ираном. Поверьте, нам всем нужно объединяться, объединяться на всех уровнях", – добавил Алаудинов.

Генерал РФ назвал израильскую армию "войском Антихриста". По его словам, Израиль, Соединенные Штаты и Европа это "одна шайка-лейка".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран пригрозил сбросить ядерную бомбу на Израиль, которую мог бы использовать его союзник Пакистан.

Также "Комментарии" писали, что союзник Ирана атаковал Израиль баллистическими ракетами.