Трясли бумажками с цифрами: Стало известно, что требовали россияне от американцев в Эр-Рияде

Российская делегация на переговорах с представителями США в Эр-Рияде основное внимание уделила не вопросам геополитики или прекращению войны, а требованиям отмены санкций и возвращения американских компаний на российский рынок, заявил в эфире Freedom бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

США и РФ

По его словам, экономический аспект чрезвычайно важен для РФ. В частности, представитель российской делегации Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций, во время встречи пытался убедить американцев в значительных финансовых потерях их компаний из-за выхода из российского рынка.

"Дмитриев тряс бумажками перед американской делегацией. Говорил, мол, здесь такие цифры компании американские потеряли, когда ушли с нашего рынка — около 300 млрд долларов. Потому, мол, срочно возвращайтесь. На что есть апелляция от американских аналитиков, которые говорят: секундочку подождите, какие 300 млрд долларов? В лучшие времена мы свыше 50 млрд. долларов американских инвестиций в Российской Федерации не видели”, — сказал Ступак.

Он подчеркнул, что Москва вела переговоры исключительно в собственных экономических интересах, оставляя в стороне вопрос войны. По его информации, россияне начали с требований возвращения американских компаний, возобновления авиасообщения между РФ и США, возвращения конфискованных российских зданий в США и увеличения штата посольства. То есть их интересы сводились не к геополитике, а к конкретным выгодам для себя. Кроме того, они настаивали на отмене санкций, называя их несправедливыми, добавил Ступак.

Однако, как заметил эксперт, уже через несколько дней после переговоров в самой России появилась противоположная инициатива. В частности, было объявлено, что все покинувшие российский рынок иностранные компании будут подлежать специальной проверке. Им могут предъявить дополнительные налоговые требования за якобы упущенную прибыль.

То есть, говорит Ступак, с одной стороны Россия пытается привлечь инвесторов, поскольку ей не хватает денег, а с другой — отпугивает их собственными репрессивными мерами.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Захарова рассказала о переговорах в Эр-Рияде.



