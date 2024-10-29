Тупость Кремля: охранники помогли журналистам отследить перемещение Путина

Журналистам удалось идентифицировать шестерых сотрудников российской Федеральной службы охраны (ФСО), отвечающих за охрану Владимира Путина, из-за их аккаунтов в фитнес-приложении Strava.

Охранники Путина попали в скандал (фото из открытых источников)

Об этом сообщает Le Monde. В частности, выяснилось, что некоторые агенты служб безопасности президентов нескольких стран используют Strava, фитнес-приложение, популярные среди бегунов и велосипедистов. В 2018 году Strava стала известна благодаря своей карте активности, на которой агрегированы данные пользователей, что позволило определить маршруты, часто используемые на определенных территориях. Чем больше людей проходило по определенному маршруту, тем ярче он был на карте. Это привлекло внимание, поскольку на карте появились маршруты вокруг военных баз, в частности, секретных объектов.

Издание Le Monde отмечает, что охранники, в том числе некоторые сотрудники российской ФСО, не защитили свою активность от публичного доступа. Журналистам удалось зафиксировать шестерых работников российской Федеральной службы охраны, отвечающих за безопасность Путина и Журналисты также идентифицировали работников служб безопасности президентов Франции (12 человек) и США (26 человек), которые также используют Strava, что позволило увидеть их активности и маршруты.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как выглядит строительство секретного подземного объекта под Москвой для эвакуации. В России начались строительные работы на достройке секретного подземного объекта, который будет использоваться для эвакуации кремлевской верхушки, при возможности ядерного удара по российской столице.

Как сообщает Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, ссылаясь на источник, глобальные строительные работы развернулись в районе московского аэропорта "Внуково", который еще во времена Союза подготовили на случай возможной ядерной войны.

