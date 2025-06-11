У Лавова ответили на анонс Малюка новых сюрпризов для РФ: чем угрожают

Мария Захарова (фото из открытых источников)

После того, как глава СБУ Василий Малюк пообещал новые операции на территории РФ , появилась российская реакция.

Также Захарова в ответ на вопросы российских пропагандистов уточнила, что по методу реализации это международный терроризм через зарубежное финансирование.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что генерал СБУ Малюк анонсировал новые "сюрпризы" в России Служба безопасности Украины обнародовала новое видео о спецоперации "Паутина", по результатам которой удалось поразить 41 военный самолет сразу на 4 аэродромах оккупантов.

На кадрах видна хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу врага.

"СБУ бьет и будет бить врага даже там, где он считает себя недостижимым! Мы работаем над тем, чтобы удивить его новыми сюрпризами. Не менее болезненными, чем операция "Паутина"", – заявил глава СБУ генерал-лейтенант Василий Малюк.

Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры. Этим замыслом непосредственно руководил Председатель СБУ Василий Малюк по поручению Президента Украины, Верховного Главнокомандующего Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.

Так, сначала СБУ переправила в Россию fpv-дроны, а затем — модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши домов дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели — российские бомбардировщики.