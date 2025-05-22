В Кремле подвергли сомнению возможность участия президента Владимира Зеленского в подписании потенциального меморандума об урегулировании войны. В частности, об этом заявил Об этом в своем представителе МИД России, посол по особым поручениям Родион Мельник.

Переговоры Украины и РФ

Он указал на якобы "неопределенный" правовой статус президента Украины, утверждая, что срок его полномочий истек.

"Этот вопрос будет учтен при подготовке меморандума. Мы не хотим оставлять правовые щели, которые могут поставить под сомнение его силу в юридическом смысле", — заявил Мельник.

Ранее в России уже неоднократно пытались подвергнуть сомнению легитимность украинской власти, которая является частью более широкой информационной кампании Кремля против Киева.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что меморандум между Россией и Украиной, предположительно, будет предусматривать предыдущие позиции, которых стороны должны достичь при разработке окончательного мирного договора. Об этом заявил депутат Государственной думы страны-агрессора РФ Алексей Чепа.

При этом российский депутат отметил, что сейчас сложно оценить, сколько времени может потребоваться на подготовку документа. В то же время он выразил надежду, что процесс не затянется надолго, учитывая давление со стороны США, которые заинтересованы в скорейшем завершении конфликта.

Также "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что идет активная работа над меморандумом. По словам Пескова, основная часть переговоров касается согласования меморандума о прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул, что поиск компромиссных решений, которые устраивали как Киев, так и Москву, является ключевой задачей текущих консультаций.



