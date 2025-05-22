Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
В Кремле подвергли сомнению возможность участия президента Владимира Зеленского в подписании потенциального меморандума об урегулировании войны. В частности, об этом заявил Об этом в своем представителе МИД России, посол по особым поручениям Родион Мельник.
Переговоры Украины и РФ
Он указал на якобы "неопределенный" правовой статус президента Украины, утверждая, что срок его полномочий истек.
Ранее в России уже неоднократно пытались подвергнуть сомнению легитимность украинской власти, которая является частью более широкой информационной кампании Кремля против Киева.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что меморандум между Россией и Украиной, предположительно, будет предусматривать предыдущие позиции, которых стороны должны достичь при разработке окончательного мирного договора. Об этом заявил депутат Государственной думы страны-агрессора РФ Алексей Чепа.
При этом российский депутат отметил, что сейчас сложно оценить, сколько времени может потребоваться на подготовку документа. В то же время он выразил надежду, что процесс не затянется надолго, учитывая давление со стороны США, которые заинтересованы в скорейшем завершении конфликта.
Также "Комментарии" рассказывали , что спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что идет активная работа над меморандумом. По словам Пескова, основная часть переговоров касается согласования меморандума о прекращении огня на территории Украины. Он подчеркнул, что поиск компромиссных решений, которые устраивали как Киев, так и Москву, является ключевой задачей текущих консультаций.
Новости