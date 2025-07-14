В России снова заговорили о возможности продолжения прямых переговоров с Украиной по прекращению боевых действий, хотя сами же называют полномасштабную войну "конфликтом", избегая термин "агрессия".

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Заявление о "готовности к диалогу" сделал замглавы МИД РФ Михаил Галузин. В комментариях российских государственных СМИ он сказал, что якобы есть "взаимное понимание" о предстоящем возобновлении переговоров между Москвой и Киевом.

"Есть понимание, что прямые переговоры между Россией и Украиной будут продолжены", — заявил чиновник.

Перед этим пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков утверждал, что Россия все еще ожидает от Украины определения конкретных сроков нового раунда переговоров.

В то же время Киев неоднократно отмечал открытость диалога — но только на основе международного права и принципов суверенитета. К примеру, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова обсуждать мирные инициативы с участием международных посредников, в частности Ватикана, но Кремль постоянно игнорирует такие предложения.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время новые прямые переговоры с РФ не ко времени. В частности, из-за того, что до сих пор не реализованы предварительные договоренности об обмене пленными, достигнуты во время переговоров в Стамбуле. Без завершения этого этапа не может быть речи о полноценном трехстороннем формате переговоров (Украина – Россия – США).

К тому же Москва настаивает на включении в мирное соглашение ряда неприемлемых требований, нарушающих как украинское законодательство, так и нормы международного права. Среди них – признание оккупированных территорий частью РФ, отмена санкций и пересмотр стратегического курса Украины.

Как уже писали "Комментарии", Соединенные Штаты недавно неожиданно прекратили поставки вооружения в Украину. Это вызвало волну изумления как в Киеве, так и среди союзников. Однако впоследствии президент США Дональд Трамп мгновенно отменил это решение после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Такой контраст в действиях подтверждает фирменный стиль американского лидера: действовать из-за обострения и постоянного поднятия ставок, заявил контрадмирал ВМС США в отставке Марк Монтгомери .