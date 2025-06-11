Военный конфликт в Украине будет продолжаться до тех пор, пока НАТО не прекратит свою военную деятельность в странах Балтийского региона. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью пропагандистскому агентству ТАСС, сообщает Newsweek.

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По словам Рябкова, отвечающего за отношения с США, вывод военных сил НАТО из Балтии является необходимым условием для завершения войны.

" Американская сторона требует реальных шагов, которые устранят основные причины разногласий безопасности между нами. Самой главной причиной является расширение НАТО", — подчеркнул он.

Рябков добавил, что без разрешения этой ключевой проблемы невозможно прекратить конфликт в евроатлантическом регионе. По его словам, расширение НАТО на восток стало одной из главных причин войны, и корни кризиса не только в Украине, но и в деятельности Альянса.

Следует напомнить, что Кремль, вероятно, не заинтересован в двусторонних переговорах с США по контролю над вооружениями, стремясь получить от Америки превентивные уступки по делу войны в Украине, отмечает отчет Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что недавно пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя отмену Россией моратория на размещение ракет наземного базирования, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявил, что РФ оставляет за собой "свободу действий". Эти слова повторяют заявление Рябкова от 7 июня о том, что односторонний мораторий России на запуск таких ракет близится к своему "логическому завершению".

Портал "Комментарии" уже писал, что риторика диктатора Владимира Путина о "готовности к переговорам" является лишь прикрытием для агрессивной военной политики Кремля. Пока Россия обстреливает украинские города, срывает гуманитарные инициативы и готовится к новым наступлениям, говорить об искренности намерений Москвы бессмысленно.