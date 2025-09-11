У Лаврова отреагировали на интервью Аллы Пугачевой

Рубрики
Лиля Воробьева
В Российской Федерации прокомментировали заявления Аллы Пугачевой, покинувшей страну из-за давления на ее семью.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в общении с прокремлевскими СМИ назвала 76-летнюю певицу лицемеркой:
"Вы знаете, есть произведение, которое так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия".
Такое высказывание стало ответом на первое за долгое время интервью Пугачевой, в котором артистка поделилась деталями отъезда ее семьи из России в 2022 году и своей позицией по режиму Кремля.
Алла Пугачева впервые рассказала о выезде из России и войне в Украине. Российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.