У Лаврова отреагировали на интервью Аллы Пугачевой

В Российской Федерации прокомментировали заявления Аллы Пугачевой, покинувшей страну из-за давления на ее семью.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в общении с прокремлевскими СМИ назвала 76-летнюю певицу лицемеркой:

"Вы знаете, есть произведение, которое так и называется, которое потом стало расхожей фразой, называется "Ярмарка тщеславия", а это "базар лицемерия".

Такое высказывание стало ответом на первое за долгое время интервью Пугачевой, в котором артистка поделилась деталями отъезда ее семьи из России в 2022 году и своей позицией по режиму Кремля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Алла Пугачева впервые рассказала о выезде из России и войне в Украине. Российская артистка Алла Пугачева, не поддержавшая кровавую агрессию Путина против Украины, дала свое первое большое интервью с начала полномасштабного вторжения.

"Максим находился за границей, я оставалась дома, и мне нужно было ехать на лечение в Израиль. Именно там был врач, в котором я нуждалась, и меня тогда фактически спасли. Едва я уехала, сразу началось! Этот священник плохой, (протоиерей Андрей) Ткачев заявил: "Якое! Воздух очистился! Она поехала!". Но я и не планировала никуда ехать. Сначала подумала, что это только его личное мнение. А потом, поскольку мы выступили против войны, на нас набросились какие-то люди, присылали в Останкино сплошные обиды. Если мы им не нравятся, тогда возникает вопрос, что делать сейчас по-моему, смотрит Пугачева.

Артистка также рассказала, что ее вызвал на встречу чиновник Сергей Кириенко. По ее словам, он вел себя удивительно приветливо.