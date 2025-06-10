Главная пресс-пропагандистка МИД РФ Мария Захарова принялась рассказывать о главном прорыве российской дипломатии, заключающейся в том, что Россия и Северная Корея будут сотрудничать в сфере туризма. Ее заявление цитируют российские пропагандисты.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Правда, в чем здесь достижение не известно. Потому что не секрет они уже сейчас сотрудничают. Самым популярным направлением для северокорейских туристов была Курская область, но не все только оттуда вернулись.

А вот российские туристы настолько удивят своей скромностью северокорейских братьев, что вероятно позволят им остаться в трудовых санаториях даже сверх запланированной путевки.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что задумали Москва и Пхеньян . Россия помогает Северной Корее не только боеприпасами, но и технологиями. Кремль согласился с тем, чтобы передать Северной Корее технологии производства ударных беспилотников типа Shahed-136, которые Россия активно использует против Украины под маркировкой Герань. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью The War Zone рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

"Есть договоренности о создании производства беспилотников Garpiya и Geran на территории Северной Кореи", — отметил Кирилл Буданов.

По словам главного разведчика страны, такое партнерство может радикально изменить расстановку сил на Корейском полуострове. Подобные БПЛА дадут возможность Пхеньяну массированно атаковать Южную Корею, подавляя ПВО и открывая путь для других типов вооружений.

Помимо беспилотников Россия также передает Северной Корее ключевые технологии в сфере баллистических ракет. В частности, речь идет о ракетах KN-23, которые в начале сотрудничества показывали значительные отклонения от целей, но после совместной работы российских и северокорейских специалистов поражают с высокой точностью. Это делает их гораздо более эффективными, а также потенциальными носителями ядерного заряда.

