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Лиля Воробьева
Главная пресс-пропагандистка МИД РФ Мария Захарова принялась рассказывать о главном прорыве российской дипломатии, заключающейся в том, что Россия и Северная Корея будут сотрудничать в сфере туризма. Ее заявление цитируют российские пропагандисты.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Правда, в чем здесь достижение не известно. Потому что не секрет они уже сейчас сотрудничают. Самым популярным направлением для северокорейских туристов была Курская область, но не все только оттуда вернулись.
А вот российские туристы настолько удивят своей скромностью северокорейских братьев, что вероятно позволят им остаться в трудовых санаториях даже сверх запланированной путевки.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что задумали Москва и Пхеньян . Россия помогает Северной Корее не только боеприпасами, но и технологиями. Кремль согласился с тем, чтобы передать Северной Корее технологии производства ударных беспилотников типа Shahed-136, которые Россия активно использует против Украины под маркировкой Герань. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью The War Zone рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.
По словам главного разведчика страны, такое партнерство может радикально изменить расстановку сил на Корейском полуострове. Подобные БПЛА дадут возможность Пхеньяну массированно атаковать Южную Корею, подавляя ПВО и открывая путь для других типов вооружений.
Помимо беспилотников Россия также передает Северной Корее ключевые технологии в сфере баллистических ракет. В частности, речь идет о ракетах KN-23, которые в начале сотрудничества показывали значительные отклонения от целей, но после совместной работы российских и северокорейских специалистов поражают с высокой точностью. Это делает их гораздо более эффективными, а также потенциальными носителями ядерного заряда.
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