Заместитель директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Фадеев на брифинге перед саммитом на Аляске заявил, что Россия намерена полностью контролировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. Об этом сообщают российские СМИ.

Фото: из открытых источников

Фадеев подчеркнул, что организация встречи президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – стала возможной благодаря их личной политической воле. При этом он отметил, что официальный ответ из Киева на предложение о создании рабочих групп после переговоров в Стамбуле до сих пор не получили, однако Москва ожидает их формирования.

Кроме того, представитель МИД РФ намекнул, что Россия претендует и на украинские территории, которые до сих пор не подконтрольны ей. По его словам, "территориальное устройство России закреплено в Конституции", что служит основанием для таких претензий. Он также заявил, что цели российской стороны на переговорах в Аляске определяются исключительно национальными интересами РФ.

Саммит между Путиным и Трампом намечен на 15 августа 2025 года в Анкоридже, штат Аляска. Это будет первая официальная встреча лидеров двух стран с 2019 г. и состоится на американской территории. Главной темой станет война в Украине. Белый дом уточнил, что целью саммита является обмен позициями сторон, а не принятие конкретных решений.

Выбор Аляски для проведения встречи имеет стратегическое значение: этот регион не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда, позволяющую Путину избежать возможного ареста. Сначала планировалось участие президента Украины Владимира Зеленского, но встреча состоится только в двустороннем формате.

