У Лаврова сделали заявление об оккупированных территориях Украины: чего хочет Кремль

Министерство иностранных дел России заявило, что не рассматривает возможности территориальных уступок Украине, настаивая на том, что четыре оккупированных области являются "российскими". Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, которые РФ контролирует частично.

МИД РФ

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — заявил представитель МИД РФ Алексей Фадеев.

Украинский лидер подчеркнул, что его позиция основывается на Конституции Украины, которая не претерпела изменений.

"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", – сказал Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

Ранее президент комментировал возможность обмена территориями. Он подчеркнул, что Украина не покинет Донбасс, ведь эти земли оккупированы незаконно. Зеленский отметил, что для России эта территория "плацдарм для будущего нового наступления".

"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым полностью был плацдармом для наступления на юг нашего государства. сепаратистов сделать российской армией", – отметил глава государства.



