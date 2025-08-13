logo

Россия У Лаврова сделали заявление об оккупированных территориях Украины: чего хочет Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

У Лаврова сделали заявление об оккупированных территориях Украины: чего хочет Кремль

В России сделали заявление о территориальных требованиях

13 августа 2025, 20:30
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Министерство иностранных дел России заявило, что не рассматривает возможности территориальных уступок Украине, настаивая на том, что четыре оккупированных области являются "российскими". Речь идет о Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской, которые РФ контролирует частично.

У Лаврова сделали заявление об оккупированных территориях Украины: чего хочет Кремль

МИД РФ (фото из открытых источников)

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

"Что касается целей российской делегации в переговорах на Аляске, то они диктуются исключительно национальными интересами", — заявил представитель МИД РФ Алексей Фадеев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление по выходу ВСУ из Донбасса . Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его позиция по сдаче Донбасса остается неизменной. По информации Sky News, российский диктатор Владимир Путин стремится получить контроль над регионом в обмен на любое перемирие.

Украинский лидер подчеркнул, что его позиция основывается на Конституции Украины, которая не претерпела изменений.

"Любые вопросы, касающиеся территориальной целостности нашей страны, не могут обсуждаться без учета мнения нашего народа, воли нашего народа и Конституции Украины", – сказал Зеленский во время пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.
Ранее президент комментировал возможность обмена территориями. Он подчеркнул, что Украина не покинет Донбасс, ведь эти земли оккупированы незаконно. Зеленский отметил, что для России эта территория "плацдарм для будущего нового наступления".
"Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну. Почему? Крым полностью был плацдармом для наступления на юг нашего государства. сепаратистов сделать российской армией", – отметил глава государства.


 



