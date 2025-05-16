В министерстве иностранных дел страны-агрессора России спрогнозировали возможный итог переговоров в Стамбуле 16 мая.

Переговоры Украины и РФ

В частности, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения "конфликта".

"Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования", — сказал он.

Дипломат страны-агрессора заявила, что делегации в Стамбуле могут наработать ту модель, которая будет приемлема для России и Украины, а также будет принята международным сообществом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 мая в Стамбуле состоятся переговоры между украинской и российской делегациями. При этом, как накануне заявил глава российской переговорной группы Мединский, Путин поручил переговорщиками договариваться с Украиной с учетом так называемых "первопричин конфликта".

В то же время, эксперты не исключают, что исходя из того, что в Турцию также приедут представители Трампа Стив Виткофф и Кит Келог, то, возможно, некие договоренности все же будут приняты. Они предполагают, что возможно, Путин даже даст отмашку на установление перемирия на 30 дней. Сделает он это для того, чтобы унизить президента Владимира Зеленского и показать, что он зря прилетал в Стамбул и все решения могут быть приняты без его участия. Таким образом, Путин хочет продемонстрировать, что ему даже не нужно встречаться с Зеленским, чтобы принимать важные решения.

Тем более, отмечается, что Путин на физическом уровне не переносит Зеленского и не хочет с ним встречаться ни при каких обстоятельствах.



