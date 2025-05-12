После того как Украина и ЕС выдвинули РФ прямое требование согласиться на 30-дневное перемирие. Представитель главного дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заявила, что " Запад добивается 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с РФ". Ее слова цитируют русские СМИ.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

По ее словам, те же страны, которые ранее признались, что использовали минские договоренности для затягивания времени в пользу Украины, сегодня добиваются 30-дневного перемирия по восстановлению боеспособности киевского режима.

"Добятся 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией",- заявила она.

Также Мария Захарова напомнила, что Зеленский на встрече с Путиным в 2019 году отказался утверждать заранее согласованный документ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что речник Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России "нельзя" использовать "язык ультиматумов". Таким образом, представитель Путина ответил на призыв Владимира Зеленского и лидеров Европы пойти на 30-дневное прекращение огня на войне в Украине.

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле прокомментировал требование Запада принять временное перемирие на 30 дней, начиная с 12 мая.

"Такой язык ультиматумов для России неприемлем. Он не подходит. С Россией нельзя говорить на таком языке", — коротко сказал Песков.

Ранее представитель правительства Германии Штефан Корнелиус заявил, что Москва имеет время до конца дня 12 мая, чтобы пойти на перемирие без предварительных условий. В противном случае против России введут новые санкции.

