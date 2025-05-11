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У Лаврова взорвались новым резким "условием" Путина

В России сделали заявление о позиции Москвы по поводу 30-дневного перемирия

сегодня, 17:05
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Лиля Воробьева

Так называемая представительница Министерства иностранных дел государства-агрессора Мария Захарова заявила, что Россия вроде бы стремится начать переговоры с Украиной, а уже потом говорить о прекращении боевых действий. По ее словам, это одно из условий российского диктатора Владимира Путина, которое якобы "не учли" в Офисе президента Украины.

У Лаврова взорвались новым резким "условием" Путина

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом сообщают пропагандистские РосСМИ, в том числе агентство ТАСС. Захарова таким образом отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором он призвал Кремль к 30-дневному прекращению огня перед началом переговоров.

Представитель МИД страны-оккупанта подчеркнула, что, мол, Россия хочет, чтобы прежде всего обсуждались так называемые "первопричины войны", а уже потом вопрос перемирия.

"На Банковой плохо прочитали стенограмму заявления Путина, судя по реакции Киева на предложение о переговорах... Путин четко сказал: сначала переговоры о первопричинах, тогда разговор о перемирии", — заявила Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине отреагировали на предложение Путина и сообщили, что он действительно хочет. Кремлевский диктатор Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной 15 мая в Стамбуле. Однако такие заявления, по мнению экспертов, не свидетельствуют об отказе российского лидера от его агрессивных планов.

В частности, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО, лейтенант ВСУ Андрей Коваленко, комментируя заявление Путина, сделанное во время ночной пресс-конференции 11 мая, подчеркнул, что эти шаги не свидетельствуют о желании встать на путь мира. Напротив, уверен Коваленко, Путин пытается затянуть время, чтобы в будущем усилить удары по украинским защитникам на фронте.



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