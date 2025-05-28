У Лаврова заговорили о новой встрече Украины и РФ в Стамбуле

Затем заявил руководителя российской делегации Владимира Мединского, который якобы отвечает за переговоры с Украиной в Турции. И предложивший встречу для обмена меморандумами. Представитель главного дипломатического ведомства РФ Мария Захарова заговорила, что стороны якобы договорились в Стамбуле напрямую обменяться документами. Намекая на новую встречу в Турции, потому что Ватикан Кремлю не подошел.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

"РФ и Украина в Стамбуле договорились напрямую обменяться документами с видением урегулирования, обсудить их на следующем раунде переговоров",- заявила Мария Захарова, намекая, что только Турция подходит им для переговоров.

Также она прокомментировала посредничество США в этих переговорах.

"Договорений о посредничестве США или других стран в обмене проектами меморандума у РФ и Украины не было", — сказала Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Мединский зовет украинскую делегацию на встречу . Главный российский "переговорщик" Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине встретиться, чтобы обменяться меморандумами. Вероятно, он сделал такое заявление после того, как украинский президент Владимир Зеленский заявил, что россияне затягивают переговорный процесс. Его слова цитируют русские паблики.

"РФ предложила Украине дату и место переговоров в ближайшие дни для обмена меморандумами по урегулированию. Украинская сторона "пошла совещаться"",- заявил Мединский.

Также Мединский заявил, что якобы Россия ожидает ответа как можно скорее, заявил он, подтвердив свой телефонный разговор с Умеровым.

Также "Комментарии" писали о том, что глава украинской делегации, ведущий переговоры с РФ, министр обороны Рустем Умеров звонил главе делегации РФ Владимиру Мединскому, чтобы узнать, готов ли российский проект меморандума. Такое заявление заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Германии.