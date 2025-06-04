В Москве заявили о начале реализации договоренностей по передаче тел погибших украинских защитников. Такое заявление сделала спикер МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

Спикер заверила, что договоренности, достигнутые во время переговоров в Стамбуле по возвращению тел погибших военных, начнут реализовываться в ближайшее время.

По словам Захаровой, соответствующие вопросы уже прорабатываются на практическом уровне.

Также, в российских СМИ распространяли новости о том, что помощник диктатора Владимир Мединский заявлял сегодня о том, что РФ и Украина обменяются тяжелобольными и ранеными по формуле "всех на всех".

Читайте также на портале "Комментарии" — Мария Захарова во время брифинга заявила, что в течение нескольких лет Россия ставит вопрос о вопиющем нарушении прав верующих в Украине. Такое заявление она сделала на фоне публикаций материалов Федерации молодых республиканцев США о нарушении прав верующих в Украине.

Захарова заявила, что в течение нескольких лет МИД РФ издавал документы, в которых подробно рассматриваются "дискриминационные законы Украины, направленные против УПЦ, неправомерные действия украинских спецслужб и силовых структур, местных властей, приводятся конкретные случаи захватов храмов и незаконной перерегистрации общин на проявления духовенству и верующим. Отдельное внимание доклада 2025 года уделено влиянию Запада на разжигание гонений против Церкви в Украине для циничного продвижения своих геополитических интересов".

Также издание "Комментарии" сообщало – российские государственные СМИ предупредили население, что не стоит возлагать большие надежды на украинско-российские переговоры, вокруг которых столько шумихи в медиа. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).