У Навального новые проблемы со здоровьем: состояние ухудшается

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Ольга Чародий
У российского оппозиционного политика Алексея Навального
врачи в колонии обнаружили две грыжи. Об этом сообщает Meduza.
Алексей Навальный (фото из открытых источников)
По ее словам, одна из
грыж "достаточно сложная в лечении", а также сослалась на слова невролога,
заявившего, что выписанное Навальном в колонии лечении "неэффективно и может
привести к ухудшению состояния".
Михайлова отмечает, что фельдшер в колонии настаивает на
приеме Навальным диклофенака и никотиновой кислоты.
По словам Михайловой, у Навального по-прежнему болят спина и нога.
Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. 44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, а каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.
Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации, которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.
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