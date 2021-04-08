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У Навального новые проблемы со здоровьем: состояние ухудшается

У Алексея Навального по-прежнему болят спина и нога

сегодня, 01:27
Автор:

Ольга Чародий

У российского оппозиционного политика Алексея Навального врачи в колонии обнаружили две грыжи. Об этом сообщает Meduza.

У Навального новые проблемы со здоровьем: состояние ухудшается

Алексей Навальный (фото из открытых источников)

"Мы отправили адвокатский запрос неврологу, объяснили ему тот диагноз, который озвучен Алексею, что у него есть две грыжи и протрузия, и острый период сейчас. Это показало МРТ. Алексею само МРТ не дали, медицинское заключение тоже не показали, но на словах ему дали записать диагноз, который у него есть", — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

По ее словам,  одна из грыж "достаточно сложная в лечении", а также сослалась на слова невролога, заявившего, что выписанное Навальном в колонии лечении "неэффективно и может привести к ухудшению состояния".

Михайлова отмечает, что фельдшер в колонии настаивает на приеме Навальным диклофенака и никотиновой кислоты.

По словам Михайловой, у Навального по-прежнему болят спина и нога.

Напомним, Алексей Навальный обратился за помощью в общественную комиссию, чтобы получить доступ к обезболивающим инъекциям при сильной боли в ноге, говорится в заявлении главы комиссии. Навальный был заключен в тюрьму в прошлом месяце на два с половиной года по обвинению, которое он назвал политически мотивированным. Его арестовали в январе, когда он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления нервно-паралитическим веществом. 44-летний оппозиционный политик заявил, что его просьба о лечении была отклонена, а каждый час в течение ночи его будит охранник в преднамеренной попытке подорвать его здоровье.

Ранее сообщалось, что Украина присоединилась к санкциям Европейского Союза против Российской Федерации, которые были введены в начале марта. Отметим, что Евросоюз ввел санкции за арест и приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному.


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Источник: https://meduza.io/news/2021/04/07/u-navalnogo-obnaruzhili-dve-gryzhi-advokat-rasskazala-o-dalneyshem-uhudshenii-ego-sostoyaniya
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