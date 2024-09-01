"У него всегда были молодые": Меладзе завел новую фаворитку после развода

Российский композитор и продюсер Константин Меладзе, публично не высказывающийся по поводу войны России против Украины, якобы нашел новую фаворитку — бывшую солистку группы "ВИА Гра" Софию Тарасову.

Константин Меладзе (фото из открытых источников)

Об этом заявил российский журналист Антон Беккужев в комментарии о пропагандистских СМИ, отметив, что Меладзе всегда окружали молодые спутницы.

"Поговаривают, что его новой фавориткой стала экс-солистка "ВИА Гры" София Тарасова," — сообщил Беккужев.

Сама Тарасова пока не комментирует эти слухи, однако известно, что она продолжает сотрудничество с Меладзе после выхода из группы.

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Теперь Вера Брежнева утверждает, что к разводу она была очень требовательна к себе и не позволяла себе совершать ошибки. Но сегодня знаменитость изменилась — может, от ее поведения неудобно другим, но она чувствует себя такой, как есть.

К слову, слухи о том, что Брежнева и Меладзе развелись, ходили больше года. И только недавно совсем недавно Вера Брежнева сказала, что это правда.

Также "Комментарии" писали о том, что Валерий Меладзе рассказал, почему его брат расстался с Верой Брежневой . Российская знаменитость Валерий Меладзе объяснил, почему его брат Константин Меладзе и Вера Брежнева расстались. Как он утверждает, разная политическая ориентация – это не об этих звездах.

