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У политиков РФ истерика из-за заявления президента Эстонии

Президент Эстонии Алар Карис призвал поставить террористическую Россию на колени. В РФ это заявление вызвало истерику, которая повлекла за собой целый поток оскорблений, с которым россияне обрушились на президента Эстонии

сегодня, 19:27
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Эстонии Алар Карис призвал нанести военное поражение России и поставить ее на колени, только в таком случае можно добиться того, чтобы Украина одержала победу.

У политиков РФ истерика из-за заявления президента Эстонии

Алар Карис

На этот призыв истерически отреагировали в России. В частности, официальный представитель МИД страны-агрессора Мария Захарова призвала президента Эстонии показать, как это стоять на коленях.

"Президент Эстонии Карис заявил о необходимости поставить Россию и ее руководство на колени. А как это? Пусть покажет",
— сказала Захарова.

В свою очередь член комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Белик набросился на Эстонию с обвинениями и заявил, что это она стоит на коленях перед Западом.

"Больше всего Россию стремятся унизить те страны, которые обязаны ей восстановлением экономики в послевоенные годы. Громче всех нас оскорбляют страны Прибалтики, Польша, Чехия. Это те страны, которые мы воссоздали из руин после Второй мировой войны... но, видимо, новообращение в западную веру для них играет большую роль, чем историческая память",
— заявил Белик.

При этом депутат террористической России Леонид Слуцкий назвал несбыточной фантазией желание эстонского президента склонить Россию.

"У Эстонии нет никаких ресурсов, которые позволили бы поставить Россию на колени даже при очень большом желании. Это в значительной степени звучит комично",
— заявил в свою очередь первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

На высказывания президента Эстонии обратили внимание и в Совете Федерации. Так, зампред комитета Совета по международным делам Андрей Климов опустился до того, что назвал Кариса политической блохой.

"Люди рассчитывают на то, что их хоть так заметят. Это политические блохи. Эти заявления — просто несерьезны... Он может говорить хоть от Вселенной, от всей Солнечной системы. Пусть говорит, какая разница",
— сообщил сенатор РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине ждут прибытия французских инструкторов.




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Источник: https://www.gazeta.ru/politics/2024/05/27/19153285.shtml?updated
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Ігор

сегодня, 18:58

Це ще доказ, чому для миру в Європі, ці мікронедокраїни треба повернути в Імперію.


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