Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что риторика Владимира Зеленского и других представителей "киевского режима" оставляет желать лучшего. В интервью для российских СМИ он отметил, что Киев часто позволяет себе "полностью недопустимые высказывания в отношении других лидеров".

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Песков подчеркнул, что в последние месяцы представители правительства Украины неоднократно высказывались в адрес руководителей других стран, что неприязненно воспринято и недопустимо для многих лидеров.

Также он комментировал заявления Дональда Трампа о снижении рейтинга Зеленского, отметив, что это "совершенно очевидный факт". Песков также не исключил возможность дальнейшего обмена заключенными между Россией и США.

Что касается заявлений Зеленского о Трампе, украинский президент ранее высказал мнение, что Трамп находится в информационном поле, созданном Россией. Зеленский отметил, что США вправе вести двусторонние переговоры, но предупредил, что именно Америка помогла Путину выйти из международной изоляции.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также обратился к Зеленскому, призвав его воздержаться от "нападения" на Трампа, поскольку такие публичные обвинения могут иметь противоположный эффект.

"Комментарии" уже писали, что президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент должен был презентовать соглашение о полезных ископаемых в Киеве, однако якобы президент Украины Владимир Зеленский проспал его и был недоступен для встречи с американским представителем. Трамп добавил, что Европа оказывает помощь через ссуду и получит свои деньги обратно, тогда как США оказывали финансовую помощь в качестве грантов.