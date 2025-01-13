Иран и Россия готовятся подписать соглашение о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве", сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Сотрудничество РФ и Ирана (фото из открытых источников)

Ожидается, что подписание этого соглашения состоится во время визита в Россию президента Ирана Масуда Пезешкиана.

"Путин и Пезешкиан подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, а также сделают заявления для СМИ. Лидеры обсудят расширение сотрудничества, вопросы региональной и международной повестки дня", – говорится в сообщении.

Пока что не разглашено конкретное содержание этого договора. Однако стоит отметить, что ранее подобный договор был подписан между Россией и Северной Кореей. участия в войне против Украины, в частности, в боях на Курщине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Иран и Россия начали секретные переговоры по поводу ядерной программы.

Иран проводит секретные дипломатические миссии в Россию с целью усиления своего оборонного потенциала и получения поддержки от Москвы для ядерной программы. Об этом сообщает The Times.

Издание отмечает, что Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, неоднократно совершал тайные рейсы в Россию для встреч с высокопоставленными чиновниками Кремля. Таким образом Тегеран пытается получить поддержку Москвы в вопросах ядерной программы и систем противовоздушной обороны. Лариджани, бывший спикер иранского парламента, является ключевым переговорщиком в ядерных делах и очень близким к режиму Хаменеи. Он известен как человек, способный достигать своих целей.



