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У Путина безумные аппетиты, согласится ли на это Трамп: Россия выдвинула США условие прекращения войны в Украине

В Кремле хотят, чтобы Украина больше не получала помощи

сегодня, 22:30
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Лиля Воробьева

Россия готова прекратить войну против Украины только при условии, что Соединенные Штаты перестанут оказывать военную и другую помощь Киеву.

У Путина безумные аппетиты, согласится ли на это Трамп: Россия выдвинула США условие прекращения войны в Украине

Дональд Трамп и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Wall Street Journal. В материале говорится, что Москва стремится превратить Украину в "кастрованное государство" с пророссийским правительством, лишив ее возможности защищаться в случае нового вторжения.

Издание отмечает, что конечная цель Владимира Путина — сделать невозможным вступление Украины в западные альянсы, в частности в НАТО.

В то время как российские войска продолжают наступательные действия на востоке Украины, а общественное мнение в самой стране все больше склоняется по поводу дальнейшего прекращения войны, Путин готов "играть в долгую игру", не жалея ни человеческих, ни технических ресурсов, отмечает The Wall Street Journal.

Кроме того президент России рассматривает возможность прямых переговоров с Вашингтоном как способ геополитического маневра. Журналисты предполагают, что речь идет о попытке установления "нового мирового порядка" с разделением сфер влияния, подобного сложившемуся после завершения Второй мировой войны.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что   эксрадник Трампа "в шоке" от его стратегии В Кремле отмечают переговоры президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, отмечая это событие в привычном для них стиле. Они пьют водку прямо из бутылки.

Об этом заявил бывший советник по национальной безопасности в первой администрации Трампа Джон Болтон во время эфира CNN, передает Raw Story. Он отметил, что больше не надеется на встречи американского президента с Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским.

 



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Источник: https://www.wsj.com/world/russia/putin-gets-what-he-has-long-wanted-direct-talks-with-u-s-fb3e2f42
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