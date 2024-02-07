У Путина цинично ответили, изменятся ли "целые СВО" после двух лет агрессии РФ

Спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое циничное заявление о "целых СВО" в канун второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его цитируют русские пропагандистские паблики.

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты поинтересовались, изменит ли Кремль так называемые "целые СВО".

"В скором времени будет 2 года с начала СВО. Какие сейчас цели СВО",- спросили пропагандисты.

Но Песков традиционно заявил, что Кремли вроде бы ничего не будет менять.

"Они не изменились. Все они сохраняют свою актуальность", – ответил Песков.

Тогда пропагандисты спросили о "денацификации, демилитаризации".

Главный спикер Кремля цинично ответил, что все так называемые цели, за которыми стоит уничтожение Украины, убийство гражданских, и обстрелы мирных городов, будут продолжаться, якобы это для "обеспечения безопасности людей, живущих в тех регионах, которые уже стали российскими".

— Безусловно, демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали российскими. Ограждение их от прямых ударов, спасение их жизней. С 14-го года, когда началась гражданская война в Украине, эти люди подвергались нападению со стороны регулярных Вооруженных сил Украины. Война началась именно тогда. Остановка этой войны – цель СВО. В более широком плане – это обеспечение безопасности РФ на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, засасывания ее в НАТО, дальнейшее подтягивание военной инфраструктуры к границам нашей страны", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков ответил, были ли контакты с Трампом о прекращении войны в Украине. На сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что у российских дипломатов контакты с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом об "урегулировании ситуации в Украине". Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.