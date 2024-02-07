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У Путина цинично ответили, изменятся ли "целые СВО" после двух лет агрессии РФ

Песков цинично заверил, что РФ будет продолжать "денацификацию, демилитаризацию" Украины

сегодня, 17:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Спикер российского президента Дмитрий Песков сделал новое циничное заявление о "целых СВО" в канун второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Его цитируют русские пропагандистские паблики.

У Путина цинично ответили, изменятся ли "целые СВО" после двух лет агрессии РФ

Дмитрий Песков (фото из открытых источников)

Российские пропагандисты поинтересовались, изменит ли Кремль так называемые "целые СВО".

"В скором времени будет 2 года с начала СВО. Какие сейчас цели СВО",- спросили пропагандисты.

Но Песков традиционно заявил, что Кремли вроде бы ничего не будет менять.

"Они не изменились. Все они сохраняют свою актуальность", – ответил Песков.

Тогда пропагандисты спросили о "денацификации, демилитаризации".

Главный спикер Кремля цинично ответил, что все так называемые цели, за которыми стоит уничтожение Украины, убийство гражданских, и обстрелы мирных городов, будут продолжаться, якобы это для "обеспечения безопасности людей, живущих в тех регионах, которые уже стали российскими".

— Безусловно, демилитаризация, денацификация, обеспечение безопасности людей, проживающих в регионах, которые уже стали российскими. Ограждение их от прямых ударов, спасение их жизней. С 14-го года, когда началась гражданская война в Украине, эти люди подвергались нападению со стороны регулярных Вооруженных сил Украины. Война началась именно тогда. Остановка этой войны – цель СВО. В более широком плане – это обеспечение безопасности РФ на фоне попыток разрушения нейтрального статуса Украины, засасывания ее в НАТО, дальнейшее подтягивание военной инфраструктуры к границам нашей страны", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Песков ответил, были ли контакты с Трампом о прекращении войны в Украине. На сегодняшний день нет подтвержденной информации о том, что у российских дипломатов контакты с бывшим главой Белого дома и кандидатом в президенты США Дональдом Трампом об "урегулировании ситуации в Украине". Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



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Источник: https://t.me/youlistenedmayak/30542
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