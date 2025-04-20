Соединенные Штаты выразили поддержку продолжению "пасхального перемирия" и после завершения праздников. В то же время в Кремле цинично ответили на эту инициативу, обвинив Украину в нарушении договоренностей по прекращению огня.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

Захарова дала понять, что возможность продления режима тишины после Пасхи под вопросом именно по вине Украины.

Она утверждает, что 20 апреля украинская сторона якобы не придерживалась режима прекращения огня.

"Причем для нарушения перемирия на Банковой использовали американское вооружение HIMARS", — обвинила Украину представитель МИД РФ.

Также Захарова повторила уже известные обвинения со стороны России о якобы нарушении Украиной так называемого энергетического перемирия, отметив, что Киев совершает атаки на объекты на территории РФ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что У Трампа впервые прокомментировали "пасхальное перемирие" в Украине . Соединенные Штаты Америки стремятся к достижению длительного режима тишины в Украине и выразили надежду, что объявленное "пасхальное перемирие" будет продолжаться и в последующие дни. Об этом говорится в комментарии, предоставленном Государственным департаментом США "Общественному".

"Мы хотели бы, чтобы это продолжилось после воскресенья 20 апреля. Давно пора остановить смерть и разрушение и закончить эту войну", — отметил представитель Госдепартамента.

Также российский диктатор Владимир Путин не принимал решения о продолжении так называемого "пасхального перемирия", сообщил его спикер Песков.







