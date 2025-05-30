Российские власти проявили значительное удовлетворение заявлением специального представителя США Кита Келлога, в котором Вашингтон вроде бы признает обоснованность опасений Москвы относительно дальнейшего расширения НАТО. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

В частности, он не скрывает гордости из-за таких высказываний американского дипломата, видя в них результат закрытых переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

По словам Пескова, Москва особенно радуется тому, что позиция президента Владимира Путина о недопустимости расширения Североатлантического альянса на восток, якобы находит понимание в американской столице. Особую роль в этом процессе, по утверждению спикера, играет Вашингтон как посредник в переговорах.

"Это справедливое беспокойство," — подчеркнул Келлог.

Также он подчеркнул, что, несмотря на все разговоры, присоединение Украины к НАТО официально не стоит в повестке дня. По его словам, такую позицию поддерживают, по меньшей мере, еще четыре страны-члена Альянса, что свидетельствует о наличии определенного консенсуса.

Келлог также уточнил, что россияне не ограничиваются вопросом Украины, а обращают внимание на возможное расширение НАТО в направлении Грузии и Молдовы. Он заявил, что готов вести с Россией комплексные переговоры по прекращению продвижения Альянса к границам РФ, признавая это серьезным вопросом безопасности для Москвы. Однако окончательное решение по этому вопросу должен принять президент США, добавил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что министр иностранных дел Чехии Ян Липовский отреагировал на недавние заявления спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога, который выразил готовность к обсуждению возможного прекращения расширения НАТО на восток. Об этом Липовский сообщил в сообщении на своей странице в соцсети X.