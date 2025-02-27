У Путина допускают, что переговоры с США сорвутся: какое указание дали пропагандистам

На фоне потепления отношений между Россией и США в Кремле приказали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" главу Белого дома Дональда Трампа на тот случай, если переговоры с ним не принесут результатов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Верстка".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном в администрации российского диктатора рекомендовали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Трампа, а создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку". Об этом изданию "Верстка" сообщили несколько источников в провластных медиа и собеседник, близкий к Кремлю.

Он сказал, что "на случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы (российские власти – ред.) пытались, мы сделали все возможное".

Собеседник издания сказал, что российским СМИ приказали освещать контакты между командами Путина и Трампа в позитивном ключе, подчеркивая, что переговоры ведутся именно с Трампом – политиком, которого "преследовали" и в США, и в Европе.

В то же время медийщикам запретили давать обещания по завершению войны или называть конкретные сроки. В Кремле требовали "сбалансировано" освещать Трампа, чтобы не переусердствовать с похвалой. Как отметил один из руководителей провластного СМИ, стратегия выглядит как "минное поле", поэтому решили придерживаться осторожной информационной подачи.

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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа назвали главную причину, почему хотят иметь хорошие отношения с Россией.



