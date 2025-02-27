logo

BTC/USD

84171.64

ETH/USD

2293.87

LTC/USD

124.54

USD/UAH

41.79

EUR/UAH

43.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина допускают, что переговоры с США сорвутся: какое указание дали пропагандистам
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина допускают, что переговоры с США сорвутся: какое указание дали пропагандистам

Кремль приказал своим СМИ не восхвалять Трампа, если переговоры со США сорвутся

27 февраля 2025, 15:59
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На фоне потепления отношений между Россией и США в Кремле приказали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" главу Белого дома Дональда Трампа на тот случай, если переговоры с ним не принесут результатов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Верстка".

У Путина допускают, что переговоры с США сорвутся: какое указание дали пропагандистам

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

На фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном в администрации российского диктатора рекомендовали пропагандистским СМИ "не восхвалять лично" американского президента Трампа, а создать образ "человека, который имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку". Об этом изданию "Верстка" сообщили несколько источников в провластных медиа и собеседник, близкий к Кремлю.

Он сказал, что "на случай, если переговоры ни к чему не приведут, всегда можно будет сказать: мы (российские власти – ред.) пытались, мы сделали все возможное".

Собеседник издания сказал, что российским СМИ приказали освещать контакты между командами Путина и Трампа в позитивном ключе, подчеркивая, что переговоры ведутся именно с Трампом – политиком, которого "преследовали" и в США, и в Европе.

В то же время медийщикам запретили давать обещания по завершению войны или называть конкретные сроки. В Кремле требовали "сбалансировано" освещать Трампа, чтобы не переусердствовать с похвалой. Как отметил один из руководителей провластного СМИ, стратегия выглядит как "минное поле", поэтому решили придерживаться осторожной информационной подачи.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе назвали самый вероятный сценарий окончания войны в Украине.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа назвали главную причину, почему хотят иметь хорошие отношения с Россией.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости