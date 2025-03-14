logo

BTC/USD

84365.41

ETH/USD

1925.42

LTC/USD

91.44

USD/UAH

41.69

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия У Путина есть только одно принципиальное условие для согласия на перемирие
commentss НОВОСТИ Все новости

У Путина есть только одно принципиальное условие для согласия на перемирие

Путин выкатил список условий для организации перемирия, но большинство из них просто для торга

сегодня, 09:51
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что он в принципе не против того, чтобы в Украине объявить перемирие. Но при этом он назвал условия, которые должны быть выполнены, чтобы РФ пошла на выполнение плана американского президента Дональда Трампа.

У Путина есть только одно принципиальное условие для согласия на перемирие

Владимир Путин

Среди требований, например, прекращение поставок вооружения Украины.

"Довольно странное требование прекратить поставки оружия в Украину на период перемирия — а что, РФ готова остановить свой ВПК на это время?" — спрашивает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

По его мнению, за исключением Курской области и выхода оттуда Сил обороны другие требования Путина выглядят как искусственные позиции для торговли.

Политик считает, что Украине также стоит создать аналогичные точки для разменов.

"И самая первая — выборы: Путин нелегитимен уж не меньше Зеленского. Давайте и там, и там выборы проведем под управлением международного сообщества после перемирия", — отметил Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/iponomarev/posts/pfbid0BmLSVZUoXWm9kVgzAvakmndqMcTi1r9Y79ka1mbZzmsFasWPVmPAdkrAkUiZuXbtl?locale=ru_RU
Теги:

Новости

Все новости