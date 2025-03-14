У Путина есть только одно принципиальное условие для согласия на перемирие

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что он в принципе не против того, чтобы в Украине объявить перемирие. Но при этом он назвал условия, которые должны быть выполнены, чтобы РФ пошла на выполнение плана американского президента Дональда Трампа.

Владимир Путин

Среди требований, например, прекращение поставок вооружения Украины.

"Довольно странное требование прекратить поставки оружия в Украину на период перемирия — а что, РФ готова остановить свой ВПК на это время?" — спрашивает российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

По его мнению, за исключением Курской области и выхода оттуда Сил обороны другие требования Путина выглядят как искусственные позиции для торговли.

Политик считает, что Украине также стоит создать аналогичные точки для разменов.

"И самая первая — выборы: Путин нелегитимен уж не меньше Зеленского. Давайте и там, и там выборы проведем под управлением международного сообщества после перемирия", — отметил Пономарев.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин, якобы, готов обсуждать идею американцев о прекращении войны в Украине. Более того, он даже поблагодарил Трампа за то, что он так занимается ситуацией, которая сложилась в Украине. В частности, диктатор заявил, что идея объявления перемирия с Украиной верна, однако для ее реализации необходимо обсудить ряд важных вопросов, в том числе из США. По его словам, одной из ключевых проблем остается механизм контроля и верификации соблюдения условий перемирия. Путин хочет, чтобы РФ гарантировали, что условия перемирия будут соблюдаться.



