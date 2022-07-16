У Путина есть временная черта по войне в Украине, – военный эксперт

Несмотря на то, что спикеры Кремля постоянно заявляют о том, что так называемая "военная спецоперация" в Украине будет продолжаться до того времени, пока не будут достигнуты все цели президента России, у самого Путина есть временная черта, до которой он планирует закончить войну в Украине, так называемый крайний срок. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире "24 канала" высказал был бывший сотрудник Службы безопасности Украины и эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Эксперт считает, что сам Путин уже даже посчитал, когда горячая фаза войны в Украине может быть прекращена.

Иван Ступак отметил, что это его личное предположение, что у Владимира Путина дедлайн относительно этой войны есть и он не готов воевать до бесконечности, как сказано было ранее "до последнего украинца". Это не укладывается в логические объяснения, ведь даже логически подумать о тех "референдумах", которые оккупанты запланировали на юге Украине и Донбассе, то их можно было бы провести прямо сейчас – помахать флагами и устроить показуху, но россияне "тянут резину".

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские войска провели серию наземных атак на Донбассе, которые не увенчались успехом. Теперь же оккупанты готовятся выйти из оперативной паузы и начать массовое наступление на Северск и Бахмут. В Институте исследования войны считают, что активизация боевых действий на востоке Украины может произойти ближайшие 72 часа.





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